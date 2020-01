Actualizado 15/01/2020 a las 02:07

Los automóviles son la gran pasión de millones de personas en todo el planeta. Buscando sacar rédito de esa moción, la BBC británica estrenó en 1977 la primera temporada de «Top Gear», un programa pionero en el sector y que en la misma línea que «Wheelbase», el programa al que sucedió en la cadena inglesa, pretendía ahondar en las características y cualidades de los coches para presentárselos a los usuarios.

43 años después –nada más y nada menos– de aquello, el formato continúa en emisión y es un gran éxito de audiencia en todo el mundo. La edición británica tiene millones de adeptos por los cinco continentes y de hecho, se ha versionado en varios países del planeta, que ya tienen su propio «Top Gear». Son los casos de Estados Unidos, Australia, Corea del Sur y Rusia, que no han querido dejar pasar la oportunidad de hacer suyo el programa –al que en España, por cierto, se han intentado acercar formatos como «Más que coches»–.

Haciendo gala de un humor de lo más irreverente y con comentarios que no es que sean políticamente correctos, «Top Gear» lleva más de cuatro décadas llevando el mundo del motor a la audiencia gracias a su mecánica: prueba de nuevos vehículos, reportajes curiosos, viajes por todo el planeta, retos de lo más alocados, entrevistas, visitas de personalidades conocidas del sector y todo tipo de ocurrencias. Siempre con The Stig al volante, el conductor encargado de probar los coches del programa y cuya identidad nunca se revela. Es más, su casco no permite a los espectadores ver su rostro, igual que sucede con el cantante Marshmello.

El éxito de «Top Gear», de hecho, llevó a la BBC a lanzar incluso una revista, que se publica desde 1993 bajo el mismo nombre y que todavía hoy se sigue vendiendo en todo el planeta. En España, de hecho, es una de las publicaciones líderes en el sector.

La importancia de Jeremy Clarkson

Gran parte de culpa de todo ello recae en los que han sido durante varias décadas los rostros de referencia del espacio: el presentador Jeremy Clarkson y sus dos copresentadores: Richard Hammond y James May. Los tres se hicieron cargo del formato desde 2002, cuando el programa se reestructuró por completo y sufrió una remodelación prácticamente integral. Clarkson, que llevaba desde 1988 al frente de la primera etapa, se erigió como el gran líder del programa. Tiff Needell, Quentin Wilson y Vicki Butler-Henderson, que hasta entonces presentaban junto a él, abandonaron el espacio y en él comenzaron a brillar Hammond y May, que al abrigo de Clarkson se convirtieron en estrellas en los televisores de todo el mundo.

Richard Hammond, Jeremy Clarkson y James May fueron durante muchos años «el trío calavera» de «Top Gear» - BBC

Conocidos popularmente como «el trío calavera», Clarkson, Hammond y May fueron la cabeza visible del programa de 2002 a 2015, los años en los que el espacio terminó de internacionalizarse. El programa se convirtió en una auténtica mina de ingresos para la BBC y de hecho, se calcula que en aquella época generaba unos ingresos anuales por valor de 150 millones de libras, que en euros son más de 176 millones.

No era para menos. El formato está considerado como el programa de no ficción de la televisión más visto en todo el mundo y en ese sentido, tiene su marca en el Libro Guinness de los Récords. De acuerdo con el medio mexicano «Expansión», en 2015 se emitía en 214 países de todo el globo y sumaba más de 350 millones de espectadores a lo largo del planeta. En Reino Unido, el país del que el programa es original, los DVDs de «Top Gear» lideran todavía hoy las listas de regalos de Navidad y en 2013, el especial «Top Gear: The Perfect Road Trip» fue el DVD más vendido en todo el país, por delante de cualquier película.

Su llegada a Netflix

El éxito del programa, que cada año escogen al que ha sido el mejor coche del curso, también lo ha llevado a la televisión por cable y en ese aspecto, Netflix no tardó en mostrar su interés por incorporarlo a su catálogo. De hecho, «Top Gear», que antes se podía ver en otros canales como Cuatro y el extinto Energy, hoy se puede seguir en España únicamente a través de Netflix, que tiene sus derechos de emisión. Eso sí, en la plataforma de «streaming» solo hay disponibles tres temporadas: la 23, la 24 y la 25, todas ellas de entre seis y siete capítulos. Aunque algo retrasadas en el tiempo, pues el formato está a punto de estrenar en Reino Unido su 28ª temporada –de su segunda etapa, esa que empezó en 2002. La primera tuvo 45–. En Netflix también están las tres temporadas de «Extra Gear», uno de los «spin-offs» surgidos del programa y que sigue la línea de su formato matriz.

«Top Gear» sigue siendo un éxito de masas, aunque cierto es que ha perdido algo de comba en los últimos años. En especial, desde marzo de 2015, cuando se anunció que Jeremy Clarkson se había enfrentado a uno de los productores del programa, al que de acuerdo con medios locales había llegado incluso a agredir. Tras ello fue apartado por la BBC, que en primera instancia decidió suspenderle de sus funciones y a continuación, despedirle. Lo sucedido con el presentador marcó un antes y un después en el programa y desencadenó en que Hammond y May, los otros dos rostros de cabecera de «Top Gear», renunciasen a su puesto como copresentadores en solidaridad con su jefe.

La despedida del «trío calavera» llevó al espacio a buscar una solución de urgencia y a recomponer su equipo de presentadores. Aunque BBC no tardó en reaccionar y formó una nueva plantilla más amplia y de lo más dispar, compuesta por los presentadores Chris Evans (no confudir con el actor estadounidense que encarna a Capitán América en las películas de Marvel) y Rory Reid, el especialista en motor Chris Harris, el magnate del sector Eddie Jordan (creador de la escudería Jordan F-1 Team, que ha competido durante muchos años en Fórmula 1), la piloto Sabine Schmitz y el fichaje estrella: el actor estadounidense Matt LeBlanc, conocido internacionalmente por haber encarnado a Joey Tribbiani en la aclamada serie «Friends».

El actor Matt LeBlanc, durante su etapa en «Top Gear» - BBC

Nuevos tiempos... con el «hola y adiós» de Matt LeBlanc

Pero el equipo no terminó de cuajar y apenas meses después, una nueva reestructuración dejó fuera a Evans, Jordan y Schmitz y BBC volvió a contar con solo tres presentadores: LaBlanc, Reid y Harris. Los dos primeros, sin embargo, también anunciaron su marcha del programa poco después y fueron reemplazados a partir de la 27ª temporada por el presentador Andrew Flintoff y el cómico Paddy McGuinness, los nuevos compañeros de Harris.

A pesar de lo convulsos que han sido los últimos años en «Top Gear» y de la marcha de Clarkson, el espacio nunca ha perdido su esencia y sigue triunfando en todo el mundo. No en vano, está en el puesto 102 en la lista de mejores series y programas de la historia de acuerdo con el prestigioso portal IMDb. Un dato que habla por sí solo del éxito de un programa dedicado a los amantes del motor, pero que ha logrado encandilar a todo el mundo. Lo explica perfectamente un artículo de «Quadis». «Si por algo “Top Gear” gusta tanto es porque en la BBC han sabido crear un programa que informa y fascina a los aficionados al motor, y a su vez engancha a aquellos que simplemente ven en él una hora de entretenimiento puro y duro, aderezado con coches de por medio».