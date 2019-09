El gatopardismo de «Estoy vivo»: cambiar todo para que nada cambie

Actualizado 26/09/2019 a las 13:17

[Aviso, este artículo contiene importantes detalles de las dos primeras temporadas de «Estoy vivo»]

Allá por los noventa, Iris DeMent cantaba «Let the mystery be!» («¡Deja que el misterio sea!»). Una canción que la descomunal pero desconocida serie de HBO «The Leftovers» (2014-17) convirtió en máxima durante sus tres temporadas y empleó como hilo musical de los créditos iniciales durante su segunda parte. La ficción, creada por Damon Lindelof («Perdidos», la inminente adaptación televisiva de «Watchmen») y ambientada en un futuro íntimamente apocalíptico, fue finalmente una historia de cómo el amor mueve montañas a pesar de la inexplicable desaparición del dos por ciento de la población mundial.

O si no, que se lo digan a los tórtolos de la serie «Fringe» (2008-13), cuyo romance traspasó líneas temporales y universos paralelos; o al padre y la hija protagonistas de la película «Interstellar» (2014). En la ciencia ficción, el amor es un deus ex machina. Y nos lo comemos con patatas. Es por ello que «Estoy vivo», la serie producida por Globomedia y Good Mood que regresa esta noche (22.40 horas) a La 1 con su tercera temporada, se digiere tan estupendamente a pesar de ser un refrito de títulos ya vistos. La creación de Daniel Écija («El Internado», «Águila Roja») se ha convertido, desde su estreno hace ya dos años, en la apuesta más comercial de La 1 junto a otro thriller policíaco más convencional, «La caza».

La segunda tanda de episodios, emitida durante otoño de 2018, tenía un mayor reto que cumplir con la cuota de pantalla: mantener el sarao (drama familiar, romántico, policial y sobrenatural con dosis de humor macarra y extra de azúcar), justificar dicho segundo asalto argumental (la trama de El Carnicero ya se había finiquitado) y resolver aquel enigma con el que cerró la primera temporada: ¿quién demonios es la mujer de Márquez?

Para evitar un mal mayor, los guionistas decidieron dar un salto temporal de año y medio después de que Márquez (Javier Gutiérrez), escoltado por el Enlace (Alejo Sauras), regresase a La Pasarela para exigir explicaciones a La Directora (Julia Gutiérrez Caba), el oráculo confuso: ¿por qué su nueva identidad sí tenía un pasado? Y aunque en «Estoy Vivo» las reglas están para saltárselas (Sebas descubrió sin penalización que Márquez es en realidad Vargas), hay una inamovible: el tiempo de la Pasarela transcurre más lento que el de la Tierra, por lo que vuelta a empezar.

«Estoy vivo» funcionó como secuela, pero esencialmente como reinicio («The Leftovers» hizo exactamente lo mismo). Ya lo dijo un personaje de la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa «El gatopardo»: «Si queremos que todo siga como está, necesitamos que todo cambie». Nuevo salto temporal, nuevo villano en las sombras y el cronómetro a cero: recuperar el cariño de los seres queridos a los que el protagonista abandonó por el bien mayor. La serie hereda de «Águila Roja» el clásico dilema del superhéroe, impedido de revelar su identidad. El protagonista es un supermán de barrio que debe aceptar su destino y, de paso, remendar los flecos sueltos del pasado.

La dinámica entre los personajes de Javier Gutiérrez y Luz Valdenebro fue una de las grandes sorpresas de la segunda temporada de «Estoy vivo» - RTVE

La relación de Márquez (Vargas en realidad) con su exmujer Lola (Luz Valdenebro) fue uno de los mayores aciertos de la segunda temporada. Lo que, a priori, parecía un nuevo obstáculo para el protagonista, acabó siendo uno de sus grandes apoyos profesionales y personales. El buenhacer de Valdenebro convirtió su papel en algo más que «la otra» despechada. Ejemplo de ello fue la relación de máxima cordialidad entre Lola y Laura (Cristina Plazas), dos mujeres unidas por los desplantes del enigmático protagonista.

Si durante la primera mitad de la segunda temporada, Lola fue dueña y señora del espectáculo (su asesinato fue uno de los momentos más impactantes y emotivos), el otro gran personaje que se apropió del título de la serie fue El Enlace/Iago tras descubrir que había sido un humano antes de convertirse en un tecnológico ángel de la guarda. Mientras que el debut de «Estoy vivo» siempre giró en torno a Bea (Lucía Caraballo), la hija adolescente de los Vargas; durante el segundo año la trama sobrenatural recayó en Iago, unido muy personalmente a la niña fantasma y al maquiavélico empresario Mendieta. El nuevo misterio, una vez resuelto, entroncó con la filosofía de la serie sobre las relaciones paternofiliales.

Viaje al pasado

Y he aquí otro punto a favor de aquellos 13 nuevos episodios: de una historia de demonios, los «hostiles», capitaneados por un alienígena que quiere evitar la invasión humana de su planeta, se pasó a un relato de fantasmas con cuentas pendientes en la Tierra. Así la ficción continuó escribiendo su particular tesis sobre los recuerdos y la nostalgia.

Ya lo hizo durante 2017 con el personaje de Arturo (Zorion Eguileor), el padre de Vargas/Márquez, que sufría Alzheimer. Y lo repitió en 2018 con el difícil personaje del comisario Santos (Fele Martínez), que recayó en el alcoholismo, atrapado por el remordimiento (él podría haber evitado la muerte de su mejor amigo Vargas) y su matrimonio con Laura, convertido en parche.

Ídem con Laura que, en un giro de los acontecimientos, descubrió momentáneamente la verdadera identidad de Márquez por culpa de un tumor cerebral («Buffy, cazavampiros» ya hizo eso hace más de 15 años): su marido, Andrés Vargas (Roberto Álamo), había resucitado en el cuerpo de otro hombre. Aquel viaje al baúl de los recuerdos se materializó elegantemente en «flashbacks» de la cuadrilla formada por Vargas, Laura, Santos y Sebas (Jesús Castejón) cuando todavía eran jóvenes y amigos.

Anna Castillo, en una imagen de la segunda temporada de «Estoy vivo» - RTVE

Aunque la trama sobrenatural fue bien llevada hasta el décimo capítulo (luego cuesta abajo con frenos), la gran baza de «Estoy Vivo» continuó siendo el melodrama y unos personajes apasionados hasta la médula pero escritos a la perfección. El mejor ejemplo fue el de la policía Susana Vargas (Anna Castillo en su salsa) que, con el beneplácito de los guionistas, tuvo las mejores escenas (la visita a Moaña en busca de su amante desaparecido Iago), las mejores frases («¡No puedo con tanta testosterona!») y el mejor triángulo amoroso, consiguiendo además bajar los humos al antipático y machito David (Alfonso Bassave).

Sin embargo, el personaje más perjudicado fue su hermana Bea, cuyo absoluto protagonismo del primer año se diluyó en el segundo con una trama (las visitas a la psicóloga a raíz de sus visiones y el traumático secuestro de El Carnicero) que se cerró quizás con demasiada premura.

En «Estoy vivo» las contradicciones (los personajes no entienden de invierno o verano, según su indumentaria) y las lagunas de guion (¿Por qué Mendieta mató a su nuera?) no impidieron disfrutar del resultado final: una historia entretenidísima en la que priman el amor y el fueron felices y comieron perdices, no tanto si queda bien amarrado el misterio.

A la cita semanal de TVE y Amazon Prime Video España se acudía para reír, llorar, asustarse lo justo, beber los vientos…, pero sobre todo porque el espectador sabía que, a pesar del apocalipsis vallecano, siempre habría un bonito desenlace: el confort de que los buenos siempre ganan… hasta que se abre la boca del infierno y aparece un nuevo demonio.

Qué se sabe de la tercera temporada

Imágenes del tráiler de la tercera temporada de «Estoy vivo» en las que sus protagonistas van desapareciendo a lo chasquido de Thanos («Vengadores: Infinity War») - RTVE

A los guionistas de «Estoy vivo» les gusta cerrar las temporadas con un guateque familiar en el pisito de operaciones de Márquez e Iago y, ya de paso, presentar a un futuro personaje clave sin desvelar su rostro. Si en la primera, fue la mujer de Márquez quien llamó a la puerta; en la segunda, él y Laura son observados desde un tejado por una desconocida joven. Ahora ya se sabe que se llama Carlota y que será la nueva gran villana. Laia Manzanares (Oksana en «Merlí») interpretará a esta asesina sin escrúpulos con sentido del humor.

Tras las múltiples bajas del año pasado, Aitana Sánchez-Gijón (gran, gran fichaje), Jan Cornet y Lelé Guillén se unirán al cuerpo de la comisaría de Vallecas; algo esconderán..., casi seguro. Se sabe que habrá visita de rigor a La Pasarela y, como consecuencia, un tercer salto temporal de un año. «En los primeros minutos, todo cambia», ha avanzado su creador, Daniel Écija. La elipsis traerá nuevos personajes, pero también nuevos roles entre los ya conocidos. El tráiler más extenso muestra, por ejemplo, a Santos y David de cerveceo con Márquez e Iago. También se ha avanzado que el elemento sobrenatural recuperará protagonismo.

La tercera temporada de «Estoy vivo» se estrena esta noche (22.40 h.) en La 1 de TVE. Sus dos temporadas anteriores están disponibles en RTVE.es y Amazon Prime Video España.