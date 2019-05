Todo lo que «Juego de Tronos» no ha resuelto en el último capítulo

Actualizado 20/05/2019 a las 12:02

[Atención. Este artículo contiene spoilers de la última temporada de Juego de Tronos]

Terminado «Juego de Tronos», es tiempo ahora del análisis y la búsqueda de esos cabos sueltos que Benioff y Weiss no han atado en esta breve temporada. Ya sabíamos que en esta serie nada es lo que parece y, mientras que en la última semana todos especulábamos con el caballo blanco de Arya Stark y la profecía de Melisandre, al final ni una cosa ni otra tenían un excesivo sentido en la historia. Arya no mató a Cersei Lannister, su principal cometido durante toda la ficción de HBO, pero sí terminó su recorrido vital partiendo hacia lo desconocido, fuera de reinos y normas establecidas. La profecía de Melisandre se cumplió, pero no como pensábamos: los ojos verdes eran los de Meñique; los marrones, de Walder Frey y los azules, ya sabemos, del Rey de la Noche.

Estos son algunos de los flecos sueltos que «Juego de Tronos» se ha dejado por el camino:

— Los últimos momentos vitales de Varys, que informa a sus «pajaritos» sobre el verdadero linaje de Jon Nieve, al final no tuvieron ningún sentido en la trama. Nadie apareció en el consejo de sabios para reclamar al único Targaryen vivo, que se fue al Muro con Tormund y Fantasma como era previsible.

—Extraña, también, la aparición en escena de Yara Greyjoy, quien se fue a las islas del Hierro y a la que hemos estado esperando sin éxito durante varios episodios. De repente, y sin saber lo que ha ocurrido en el último lapso de tiempo, la hermana de Theon aparece sentada en el consejo de sabios y decidiendo también el futuro de los Siete Reinos.

—Al final, tampoco nos queda claro quién era el Azor Ahai. ¿Era Arya, que mató al Rey de la Noche con la daga de acero valyrio? ¿Era Jon y por eso resucitó? No se sabe, a tenor del final de «Juego de Tronos», quien era el verdadero libertador de los Siete Reinos y todo dependerá de a quién considerábamos como el gran peligro en Poniente: ¿Daenerys o el Rey de la Noche?

Juego de Tronos, el Rey de la Noche -

—¿Dónde ha ido Drogon? El único dragón vivo de Daenerys Targaryen no mata a Jon Nieve tras el asesinato de su madre, pero sí derrite el Trono de Hierro y huye con el cuerpo sin vida de la khaleesi. No sabemos dónde ha ido ni si en algún momento volverá. La única referencia a Drogon está al final del capítulo, cuando Bran Stark asegura que va a buscarle en una de sus visiones. De encontrarle, ¿qué pasaría? Jon, el único que puede montar a Drogon, está en el Muro y ya no se le espera por Desembarco. ¿Morirá solo? ¿Se ocultará en algún sitio?

— Ni hablar, visto lo que ha ocurrido con Drogon, de una posible descendencia. Aunque había algunas pistas que nos habían llevado a esta posibilidad, todo apunta a que los dragones se extinguirán tras el adiós de la khaleesi.

Escena de la última temporada de Juego de Tronos -

— ¿Qué ocurrió con los bebés que Craster entregaba al Rey de la Noche? Nunca más se supo de ellos, ni de cuál era su papel entre los caminantes blancos. Por supuesto, seguro que es una de las últimas cosas que pensaron resolver los guionistas en esta última temporada.

— ¿Dónde está Nymera? El último encuentro entre Arya y su loba dio a entender a algunos que la «mascota» regresaría con su manada en algún momento clave de esta última temporada. No ha sido así.

— ¿Dónde está Jaqen H'ghar? El Hombre sin rostro que enseñó a Arya todo lo que sabe no vuelve a aparecer, tampoco en esta última tanda de capítulos.

Imagen a de Game of Thrones -

— ¿Quién era el Rey de la Noche? A pesar de las especulaciones, al final no hemos sabido quién era, en realidad, el más importante de los Otros. La teoría más extendida, visto el final, queda descartada. No era Bran.

— ¿Y el Señor de Luz? También se especuló con que Bran Stark sería el Señor de Luz, tan mencionado en las profecías de Melisandre y responsable, entre otras cosas, de la resurrección de Jon Nieve. Pues no. Bran es el Rey de los Seis Reinos, y punto.