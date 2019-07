Actualizado 23/07/2019 a las 01:27

Conleth Hill, el actor que dio vida al intrigante Lord Varys, ha asegurado que su personaje tramaba un plan secreto para acabar con la vida de la rompedora de cadenas.

Los últimos capítulos de «Juego de Tronos», una de las series más importante y ambiciosas de la historia de la televisión, dejaron muchos cabos sueltos difíciles de cerrar en tan pocos episodios. Uno de ellos era el cometido de Varys, quien fue consejero de los mayores reyes de Poniente, ejecutado por traición al intentar fulminar todas las posibilidades de que Daenerys Targaryen llegara al Trono.

En el quinto episodio de la última temporada, Varys escribió a todas las casas para informar que Jon Snow era en realidad un Targaryen, un legítimo heredero del «Trono de Hierro». En medio de la acción, una niña entra en la habitación y le comenta que la reina no ha comido, a lo que él le contesta: «No te preocupes, lo intentaremos otra vez en la cena». Esta escena hizo saltar las alarmas de los seguidores de la serie, quienes pensaron que lo que estaba intentando el Lord desde el principio era asesinar a Khaleesi y no cuidar de ella.

Se desvelan las sospechas

Pues bien, este fin de semana, durante la Comic-Con de San Diego, el actor confirmó lo que los fans sospechaban: Lord Varys tenía un plan para acabar con la que no arde. «Cuando nace un Targaryen es como lanzar una moneda al aire, puede salir cara o cruz. Y al final vemos cómo a Dany se le va la cabeza. Creo que Varys sabía desde hace tiempo que iba a morir, que ya conocía su destino y lo que iba a decir Daenerys cuando le sentencia a morir quemado», apuntó Conleth Hill.

Según el actor, a Varys no le quedaba otra alternativa que quitarse de en medio a Daenerys y no podía contar con aliados en ese momento: «Creo que todo tenía un punto de inevitable. Sabía que no podía comunicarse con Jon Nieve o con Tyrion porque ambos estaban enamorados de Daenerys. Eso ciega el juicio de las personas. Sabía que tenía que intentar detenerla de todas formas, y que era muy posible que le mataran».

Antes de llevar a cabo su plan, Tyrion le delata y es condenado a muerte, un final que el actor se tomó como algo personal: «Entendí entonces las reacciones de actores anteriores que habían estado en la misma posición en la que yo me encontraba. No puedes evitar sentir que has fallado de alguna manera, que no has estado a la altura de unas expectativas sobre las que no tenías ni idea. Lo único que te consuela es que gente que trabajó incluso mucho más duro que tú acaba del mismo modo. Eso ayuda. No creo que nadie que no haya pasado por esto pueda identificarse con ello. La gente piensa, "¿Por qué todo este alboroto?" Todos los personajes están cayendo. Pero te lo tomas como algo personal, no puedes evitarlo».