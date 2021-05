'Friends', dos generaciones ante una misma serie: ¿Por qué nos sigue enganchando?

Fernando Muñoz SEGUIR Actualizado: 26/05/2021 19:55h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Cuando Jaime Calvo descubrió ‘Friends’ tenía veinte años y muy pocas formas de ver una serie que lo ha acompañado toda la vida. Por aquel entonces, a finales de los noventa, se las apañaba esperando a que algún amigo de padres pudientes le pasara un VHS con los dos capítulos grabados cada domingo del Canal Plus (de pago). Desde entonces es el administrador de una web a modo de club de fans, ‘ friendspeich’, donde no deja de alimentar una afición que va más allá de la edad: «Han pasado 25 años y 'Friends' sigue teniendo gancho», dice. «Me parecía muy fresca, como que podías verte reflejado con sus historias. Y sus guiones me hacían mucha gracia