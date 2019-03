El final alternativo de «Juego de tronos»

Actualizado 28/03/2019 a las 12:50

Poco se sabe de la última temporada de «Juego de tronos», salvo que habrá la mayor batalla nunca vista en el cine y la televisión, que tendrá seis capítulos y que habrá muchas muertes. Bueno, y que se estrena el próximo 14 de abril.

Previas declaraciones de George R. R. Martin, se deducía también lo divergente de la historia de los libros y la ficción de HBO, habida cuenta de los nuevos personajes, escenarios y traiciones que lleva incorporando la serie desde que comenzó su emisión. Y, sobre todo, porque el escritor hizo un alto en la continuación de la saga «Canción de Hielo y Fuego» para extraer oro del pasado de los Targaryen, abordando el libro «Fuego y sangre» en lugar de ir en paralelo con la serie de fantasía medieval y lanzar el esperadísimo «Vientos de invierno».

Pues bien, ahora, Martin ha confirmado lo que ya era un secreto a voces, no en vano la trama de la ficción superó hace dos temporadas a la de los libros: el final de la serie «Juego de tronos» será notablemente diferente que el de papel y tinta. «No he leído los guiones y tampoco he podido visitar el set de rodaje. Conozco algunas de las cosas, pero hay una gran cantidad de sucesos que desconozco. Puede que cuando lo vea haya importantes discrepancias», afirmó en «Entertainment Weeckly».

Si bien el autor admitió que, a pesar de la posibilidad de terminar de forma diferente, ninguno de los finales se distanciará demasiado de la línea general que concibió hace años. «He sido tan lento con estos libros...», reconocía el escritor «con un dolor palpable». «Los puntos principales del final de las novelas serán las cosas que ya conté hace cinco o seis años. Pero también puede haber cambios y habrá muchos añadidos», declaró.