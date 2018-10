Fernando Guallar, el nuevo galán televisivo: «Nunca me he sentido como tal»

Actualizado 23/10/2018 a las 02:16

Hay quien dice que Fernando Guallar ha llegado «tarde» a la fama y a la ficción española; sin embargo, el actor ya se había colado en nuestras casas en ficciones como «Aída», «Perdóname, señor» o «La que se avecina» con pequeños papeles. Fue en «Amar es para siempre» cuando le pusimos un nombre, Gonzalo Inchausti. De un galán se fue a otro, a Sergio Godó en «Velvet Colección», la secuela de «Velvet» que emite actualmente Movistar+. Pero ¿cómo ha afectado este personaje protagonista? o ¿ha cambiado la forma en la que ve la industria? Fernando Guallar nos contesta.

P - ¿Qué ha supuesto esta nueva temporada de «Velvet Colección»?

R - Ha significado una toma de tierra, un permiso mayor a la hora de encarnar a Sergio y una mayor relación con los equipos técnico y artístico. El balance ha sido positivo.

P - ¿Qué te ha parecido al evolución que han tenido las tramas principales?

R - Me ha parecido un acierto meterle a «Velvet Colección» (Movistar+) una dosis de thriller esta temporada aunque sigue respetando el amor y la amistad como eje central de las historias que contamos.

P - ¿Cuál ha sido tu secuencia favorita de esta temporada?

R - Mis secuencias favoritas suelen ser por la complicidad que siento en ese momento con mis compañeros. Recuerdo la secuencia de la cena de la pedida de mano entre mi personaje y Elena con nuestros padres. Fue muy interesante sentarnos todos y jugar con las miradas, los objetivos y las alianzas que se formaban alrededor de la mesa. Me pareció muy interesante trabajarlo con ellos.

P - La tercera entrega de «Velvet Colección» será la última. ¿Qué sabes (y puedes contarnos)?

R - Me encantaría poder avanzar algo porque eso significaría que lo sé, pero de momento no tengo ningún dato más de que la grabaremos a mediados de 2019.

P - ¿Cómo ha sido trabajar con gente tan grande como Adriana Ozores, Imanol Arias o Aitana Sánchez Gijón?

R - Fácil. Son lo grandes que son porque lo ponen fácil y supongo que ese es el camino del éxito. No nos podemos olvidar de Jose Sacristán, quien creo que debería ser ejemplo eterno de lo que tiene que ser un actor.

P - ¿Te cuesta verte en televisión?

R - Cada vez me veo menos pero soy más exigente. Creo que podemos aprender visionando nuestros trabajos pero nunca debemos machacarnos y pasarnos de exigencias.

P - ¿Has tenido más ofertas de trabajo desde que sales en la serie?

R - Una serie como «Velvet Colección» te da la posibilidad de que se te vea a nivel mundial y es cierto que se nota a la hora del interés que algunas productoras empiezan a tener en mi trabajo.

P - ¿Cómo se lleva eso de saltar a la fama «tarde»?

R - Nunca es tarde. De hecho, a veces pienso que ha sido demasiado pronto.

P - ¿Hay una parte de decepción cuando uno entra finalmente en la industria?

R - No lo llamaría decepción pero sí asimilación. En la escuela de interpretación tenemos otros ritmos y sueles coincidir con gente que ama el oficio y que si está ahí es por algo. Luego llegas a la industria y te puedes encontrar perfiles diferentes y te das cuenta de que los números, a veces, cuentan más que todo lo demás.

P - Dos series, una película… ¿Cómo has podido con todo?

R - He podido porque me gusta mi trabajo, porque voy contento a trabajar y porque me siento un privilegiado de poder ganarme ahora la vida con lo que realmente me hace feliz. Me parece precioso empezar un proyecto nuevo, empezar a construir un personaje y conocer a nuevos equipos como en el primer día de colegio de cuando éramos pequeños.

P - ¿Cómo llevas la etiqueta de galán?

R - Al principio me causó cierto rechazo, ahora lo veo como un halago aunque yo nunca me he sentido así. De todos modos, nunca me han gustado las etiquetas y pueden ser contraproducentes con la diversidad del trabajo del actor.

P - ¿Qué te lleva a Los Ángeles? ¿Qué proyectos tienes entre manos?

R - Este año he querido acercarme a otras industrias porque siempre me han gustado culturas diferentes. Me he acercado a la alemana porque es mi segunda lengua, a la latinoamericana porque creo que se hace un cine muy interesante y a la americana porque me encantaría marcarme el reto de poder encarnar a un personaje extranjero.