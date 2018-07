El feminismo según las chicas de «Glow»: «Ha sido un feliz accidente coincidir con el #Metoo»

Actualizado 29/07/2018 a las 21:05

Las mujeres de Hollywood han alzado la voz contra la desigualdad entre hombres y mujeres. Cada vez hay más intérpretes y creativas que deciden aprovechar su relevancia pública reclamar la equiparación salarial, de oportunidades y también en la calidad de sus personajes. Hay quien lo ha hecho a través de sus discursos, como Meryl Streep cuando recogió su Oscar el año pasado, o con sus ficciones, como Jenji Kohan, creadora de «Orange Is The New Black» y «Glow». Esta última, cuya segunda temporada está ya disponible en Netflix, cuenta la historia de un grupo de mujeres que protagoniza un programa de lucha libre. Alison Brie («Mad men») y Betty Gilpin («Nurse Jackie») son las líderes de este «campamento musical» donde, aunque cada una tiene su particular pelea, sus retos son los de todas.

P - Es una serie muy oportuna, especialmente con el movimiento #MeToo

- Alison Brie: Realmente ya habían escrito gran parte del guion cuando el movimiento #MeToo nació. No es que se hayan aprovechado de él, simplemente hemos tenido la suerte de salir en el momento adecuado. El show siempre tuvo como base empoderar a la mujer, hacer que sus voces se escuchen y poner la mira en cosas que han pasado en nuestra industria y siguen pasando actualmente. Es un feliz accidente. Bueno, no es totalmente feliz, pero sabes a lo que me refiero.

P - ¿Qué ha supuesto tener tantas mujeres detrás de las cámaras?

-Alison Brie: Ha sido diferente, especialmente cuando están en los altos cargos, como Liz Flahive. Hacíamos bromas sobre qué dirían los ‘jefazos si...’ y nos contestaban: ‘Pero si somos nosotras quienes toman la última decisión sobre eso’. Es agradable tener ese entendimiento. Ha sido totalmente diferente solo si pensamos en la transparencia que hay en el modo en el que hacemos las cosas. Pero no solo detrás de las cámaras, también por 50 mujeres que formaban gran parte del reparto. Había mucho respeto en ese espacio.

-Betty Gilpin: Lo veo como el resultado del dominio masculino que ha habido en nuestra industria durante tanto tiempo. A mí estar rodeada de mujeres valientes, me hizo sentirme más fuerte como actriz o como una mujer de negocios.

P - Tras el éxito de la primera temporada, ¿había presión para la segunda?

R - Alison Brie: Los guionistas han conseguido escribir unos personajes que siguen evolucionando constantemente, y eso es una pasada. Así que si alguien tiene realmente esa presión son, sin duda, ellos. Todo lo que tenemos que hacer nosotras es pelear mucho.

P - Tantas mujeres y tan distintas...

R - -Alison Brie: En el reparto de nuestra serie, hay tantas historias interesantes. Todo el mundo aporta algo único y especial, y es también hay gente muy inteligente, feministas y con las ideas claras social y políticamente hablando.

-Betty Gilpin: Madres, directoras, escritoras... Todos han hecho todo lo posible para crear este mundo.

P - ¿Qué es lo que más os gusta de vuestro personaje?

-Betty Gilpin: Me encanta interpretar a Debbie porque me siento como pese a que su vida se está yendo a pique. Se ha pasado gran parte de su vida intentando ser una persona limpia y correcta y se ha dado cuenta de que es lo contrario a lo que ella pensaba que era. De hecho, eso se muestra en una escena en la que tengo que hacer frente a todos sus sentimientos de golpe. Es ahí cuando asume que todo es un desastre.

P - -Muchos ven a Ruth como un personaje odioso, ¿la odias tú?

-Alison Brie: La adoro. De hecho, me parece muy interesante cuando la gente me habla de lo irritante qué es porque yo no veo esa parte de ella. Me encanta que ella cometa errores, pero también soy consciente de que no para de intentar que todo salga bien con los otros personajes de la serie. Ella es una luchadora, y lucha por sus objetivos. Continúa luchando todos los días por hacerlo lo mejor que sabe. Lucha por la serie, por su amistad con Debbie…