«Fariña» llega a Netflix: por qué será tu próxima adicción televisiva

La serie «Fariña» llegó el 28 de febrero de este año a Antena 3 como consecuencia de dos sucesos de actualidad que coparon titulares en los medios de comunicación: el secuestro del libro homónimo de Nacho Carretero en el que está basada y la (nueva) detención del narco gallego Sito Miñanco, el protagonista de ambas ficciones. A partir de este viernes 3 de agosto, estará también disponible en Netflix.

Aunque su rodaje finalizó a finales de 2017, el estreno no estaba previsto hasta (seguramente) otoño de 2018, pero las circunstancias propiciaron que la cadena adelantara la emisión de su primer episodio para así aprovechar el ruido mediático y de paso «testar» su eficacia a nivel de audiencias. Más de tres millones de espectadores iniciales sirvieron para que Antena 3 tomase la decisión de programar la temporada íntegra hasta el pasado mes de mayo.

«Fariña» pertenece a un género cuya máxima es la narración cronológica del auge y la caida de importantes figuras del mundo de la droga. Un ejemplo reciente es «Narcos», también de Netflix, cuyas dos primeras temporadas están protagonizadas por el ahora archiconocido Pablo Escobar. En el caso de «Fariña», es un joven Sito Miñanco –interpretado por el coruñés Javier Rey, conocido por «Velvet»– quien protagoniza esta historia ambientada en la Galicia de los años ochenta.

Durante los últimos años, la ficción española ha apostado por historias con el narcotráfico como telón de fondo a raíz del éxito de «Sin tetas no hay paraíso»; «La reina del sur», «El príncipe», «Perdóname, señor» e incluso «El accidente» han sido algunos de los títulos. Está por ver el resultado de «Vivir sin permiso» con José Coronado como narco gallego jubilado y «Hache», protagonizada también por Javier Rey, sobre el narcotráfico en Barcelona durante los años sesenta.

Uno de los puntos fuertes de «Fariña» es tener una única temporada de diez episodios, cuya duración oscila la hora. De hecho, hay episodios que ni siquiera alcanzan los 60 minutos. La temporada abarca toda la década de los ochenta –cada episodio está dedicado a un año–, por lo que no hay espacio para digresiones argumentales, tan habituales de la ficción nacional. Pero «Fariña» es algo más que las luces y sombras del narcotraficante gallego más importante de Galicia.

Las claves

La ficción (con guión de Ramón Campos, Gema R. Neira, Cristóbal Garrido y Diego Sotelo) no emplea preliminares para presentar a protagonista –un todavía pescador Miñanco– en faena desde el momento en el que echa a perder una operación a los contrabandistas de tabaco de su localidad. Esta es su involuntaria carta de presentación a los clanes de la ría de Arousa, capitaneada por Terito (Manuel Lourenzo), su particular padrino. Como la mejor ficción, todos los personajes del universo de «Fariña» son presentados eficazmente en apenas unos diálogos. Son precisamente los miembros de los clanes y sus guerras internas, algunos de los elementos más entretenidos de una trepidante historia respaldada por una excelente calidad técnica (banda sonora, dirección, fotografía).

Aunque al principio «Fariña» esté insuflada de cierta testosterona con tanto personaje masculino, el guion cede progresivamente el protagonismo a sus personajes femeninos (sin hacer spoilers, los hechos reales «fuerzan» a dicho desplazamiento). Más allá de la familia y el interés romántico de su protagonista, sobresalen personajes femeninos como Pilar (Isabel Naveira) y Esther Lago (Eva Fernández), mujeres que deciden coger las riendas de un mundo tan masculinizado como el empresarial.

Pero si hay un personaje femenino clave, cuya aparición se posterga hasta la recta final, es el de Carmen Avendaño (interpretado por Iolanda Muíños), la fundadora de la asociación «Madres contra la Droga». De hecho, el octavo episodio está protagonizado por ella y su lucha personal contra los estupefacientes en Galicia. Aún así, la ficción ahonda en la masculinidad tóxica de sus protagonistas: hombres que deciden arriesgar sus propias vidas para demostrar lo «machos» que son, incapaces de mostrar sus sentimientos (a excepción del enfado y el deseo carnal) y caracterizados por una desmesurada ambición profesional.

En una serie como «Fariña», cuya constante es el órdago entre la ley y los delincuentes, el juego del gato y el ratón es un imprescindible elemento de la historia. Todo héroe (o en este caso, antihéroe) necesita una gran némesis. En «Fariña» es un pulcro y atormentado sargento, Darío Castro (Tristán Ulloa), que está obsesionado con echar por tierra los planes de los contrabandistas y más en concreto de Sito Miñanco tras un personal revés de los acontecimientos.

La serie no sería tan buena sin su variopinto elenco de personajes, repleto de grises y continuos debates morales. En un momento dado de la temporada, durante la particular guerra fría entre policía y traficantes, el dilema parece estar extraído de la primera parte de «El padrino»: ¿cómo finalizar una espiral de violencia que no va a ninguna parte?

Con todo ello, «Fariña» es la radiografía de una España sumergida en corrupción y aún aletargada tras una larga dictadura. De hecho, el mayor enemigo de sus más leales personajes son los propios políticos y legisladores. Aparte de ello, la ficción es también el reflejo de una época en la que muchos jóvenes sucumbieron a la drogadicción.