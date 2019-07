La familia de Lolo Rico, contra Netflix por usar sin permiso la canción de «La bola de cristal»

Actualizado 05/07/2019 a las 09:57

Netflix parece no estar acertando últimamente con sus promociones. Con motivo del estreno de la tercera temporada de «Stranger Things», la plataforma de pago ha iniciado, como viene siendo habitual, una campaña de marketing en la que, entre otras acciones, incluye fusionar el universo propio de España con el de la ficción estadounidense. Pero algo ha salido mal.

Con motivo de las nueva tanda de episodios, el mismo día del estreno de «Stranger Things», Netflix España lanzó un vídeo promocional rememorando el aclamado programa de los 80 «La bola de cristal». En el mismo, la misma Alaska salía con una sintonía similar a la original del espacio, mientras canturreaba algunos de los versos de la misma. Lo que en un primer momento podría haber parecido un simpático guiño a la televisión española de los 80, en realidad se ha visto deslucido por un problema con los derechos audiovisuales.

Lolo Rico, creadora de programas de televisión, y entre ellos, del juvenil «La bola de cristal» falleció este mismo año. Y el jueves sus familiares han mostrado públicamente su descontento con la emisión de la última promoción de Netflix España para «Stranger Things». ¿Por qué? Porque no dieron autorización para usar la sintonía. Así lo ha confirmado uno de los hijos de Rico. «Parece inadmisible que, pese a negarles el permiso, Netflix España utilice la sintonía de "La bola", con la colaboración de la inescrupulosa Alaska, para promocionar uno de sus productos», aseguró Santiago Alba en Twitter, haciendo referencia a un hilo de mensajes que se ha vuelto viral.

Una de las nietas de Lolo Rico ha explicado lo que ha sucedido detrás de las cámaras de esta promoción para Netflix España, asegurando que lo sucedido «está bastante feo» y «es tremendamente doloroso». «Hace unos días Netflix España contactó con los hijos e hijas de Lolo Rico, ofrecían pagarles a cambio de que cedieran su parte de los derechos de la canción de "La bola de cristal" para promocionar "Stranger Things"», iniciaba la nieta de la creadora. Según explica, estos se negaron en redondo en ceder sus derechos para «utilizar esa canción como instrumento publicitario».

Fue entonces cuando, a los pocos días, la división española de la plataforma se puso de nuevo en contacto con ellos para informarles que, finalmente, habían «compuesto otra» canción para la promoción. Sin embargo, al encontrarse con el vídeo en las redes, se sorprendieron al comprobar que «solo le han hecho modificaciones mínimas a la melodía» y que también «han utilizado directamente y sin ningún pudor la letra».

Pero no solo se queda ahí, sino que también se han sentido muy ofendidos por las palabras que le dedica Alaska, siguiendo el guión del vídeo, al instrumento de adivinación que se popularizó en los ochenta: «Directamente insultan a la bola, llamándola "tonta" y quedándose con Netflix, ofendiendo no solo a todo el maravilloso equipo que la creó, sino a la generación que se crió con ella». «Además, —añade la nieta de Rico— dicen que esto es "un homenaje a Lolo Rico". No, no es un homenaje, es una instrumentalización comercial de una grandísima creadora pocos meses después de su muerte. Es un insulto a Lolo, su obra y su memoria».

Hola @NetflixES 👋🏽 Esto que habéis hecho está bastante feo y como familia de Lolo Rico es tremendamente doloroso. Sigo 👇🏼 pic.twitter.com/UL1YNwrFAQ — Nagua Alba (@NaguaAlba) 4 de julio de 2019

Reconocen que están convencidos de que el asesoramiento legal de la división española de Netflix será fantástico y que, por lo tanto, no podrán hacer mucho desde el punto de vista legal, «pero debería darles vergüenza instrumentalizar así» el espacio que tantos seguidores tuvo. «Estamos consultando a un abogado», ha asegurado uno de los hijos de la creadora de «La bola de cristal», aunque, reconoce que lo más importante es defender públicamente la imagen de su madre.

Las redes sociales en masa se han volcado en apoyo hacia la familia de Lolo Rico por el atropello sufrido por parte de Netflix España. La mayoría de seguidores no solo se ha mostrado a favor de lo que asegura la familia de la creadora de «La bola de cristal». Además, muchas de las personas que se han manifestado al respecto han asegurado que plantean anular su suscripción a Netflix España por lo sucedido con el adorado programa de Televisión Española.

Espero que Netflix haya de verdad rectificado con este tema. Decir que algo es un homenaje no excusa una manipulación de este tipo, especialmente con la familia de Lolo Rico en contra. https://t.co/FcqunCwuOQ — Conchi Cascajosa (@TVConchi) 5 de julio de 2019

Haciendo tan poco gasto, no se como luego pagan lo que pagan de Impto. de Sociedades.... — Tirano Bergerac (@tirano_bergerac) 4 de julio de 2019

Nos dimos de baja hace unos meses y hace un ratín hablábamos de volvernos a dar de alta....Pues va a ser que no. — Adriana Herrera💜 (@adrianahm1971) 4 de julio de 2019

@NetflixES si la gente tuviera un poquito de vergüenza se daría de baja de vuestra plataforma, igual así aprenderíais a tener un pelín de respeto por algo que no sea la pasta...#VivaElMalVivaElCapital — Miguel Domínguez (@MDominguezDuran) 4 de julio de 2019

@netflixES pocas cosas hacen que los españoles estemos de acuerdo pero una de ellas sin duda es la Bola de cristal. Menudo patinazo. Pocas excusas necesitaba para cancelar mi suscripción — Tribu Mamáluna (@maevemadrigal) 4 de julio de 2019

Promoción retirada

Ante el revuelo que se ha generado por la promoción, Netflix ha publicando un tweet informando que han retirado la campaña y que, además, entienden la posición de la familia, pero que su intención únicamente era la de «honrar el recuerdo de un maravilloso programa que ha sido icónico para todos nosotros».