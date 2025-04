Los estrenos del mes de mayo, plataforma a plataforma

Lo han vuelto a hacer. Pepe Coira y Fran Araújo , creadores de 'Hierro' , plantean un nuevo drama criminal en el que también repite la actriz Mónica López , esta vez con Javier Cámara como testigo de un crimen en Galicia. No hemos llegado ni a la mitad del año, pero ya se puede adelantar que 'Rapa' , desde el día 19 en Movistar , será de lo mejorcito del año.

En la plataforma de Telefónica hacen en mayo otra cosa interesante: mañana, día 2, estrenan 'Harry Palmer: el expediente Ipcress' , que recupera el personaje de Harry Palmer, que encarnó Michael Caine en los años sesenta en las películas 'Ipcress' y 'Funeral en Berlín', que también se pueden ver en Movistar. Joe Cole no tiene el mismo carisma, pero el calentamiento global no ha echado a perder todavía la Guerra Fría y las historias de espías, cuando están bien contadas.

Otros títulos interesantes son las sextas temporadas de 'Outlander' (también el día 2) y 'Better Call Saul' (24), la novena de 'The Blacklist' (28) y 'The Man Who Fell To Earth (El hombre que cayó a la Tierra)' (9), inspirado en una novela de Walter Tevis , como 'Gambito de dama' . El thriller 'Showtrial' , de la BBC y de los productores de 'Line of Duty' y 'Vigil', se puede apuntar también entre las tareas pendientes sin demasiado riesgo a equivocarse.

En abierto

En la televisión en abierto, que no suele anunciar sus estrenos con demasiada antelación, este lunes Telecinco estrena la primera temporada de 'Desaparecidos' , otra historia policiaca con un reparto tremendo y un desarrollo desigual, como saben quienes la han visto en Amazon Prime Video.

Amazon Prime Video

La segunda temporada , por cierto, se estrena en esta plataforma el día 13. Otras series que vuelven son 'The Wilds' y 'Bosch: Legacy 6' , con Titus Welliver enfrentado a su enemiga favorita, interpretada por Mimi Rogers .

No menos experiencia tienen, aunque sean poco conocidos por el público español, los cómicos canadienses de 'The Kids in the Hall' (13), de humor extraño. El día 20, por último, llegan a la pantalla la serie espacial 'Night Sky' , con Sissy Spacek y J.K. Simmons , y la francesa de espías 'Totems' .

Netflix

Como siempre, el gigante americano estrena mucho y a veces incluso bien. Merece la pena destacar la sueca 'Clark' (día 5), en la que Bill Skarsgård da vida al criminal que 'inventó' el síndrome de Estocolmo, el thriller juvenil español 'Bienvenidos a Edén' (6), la chilena de intriga '42 días en la oscuridad' , la adaptación del libro de Michael Connelly 'El abogado de Lincoln' (13), a cargo del siempre competente David E. Kelley , y la miniserie de Ryan Murphy 'Halston' (14), en la que Ewan McGregor da vida al conocido diseñador de moda.

En el último tercio del mes, cuatro regresos jugosos: 'El vecino' (21), 'Master of none' (23), 'Stranger things' (27) y 'El método Kominsky' (28).

HBO Max

En mayo la gran apuesta de HBO Max es 'The Staircase' , drama judicial protagonizado por Colin Firth y Toni Collette que 'ficciona' el juicio real de la familia Peterson, del que ya existía un documental que ha creado escuela, 'El caso de la escalera' .

Además, hoy mismo se estrena la comedia mexicana 'Búnker' , sobre un padre de familia que vive en el refugio antinuclear del sótano de su casa. El día 12, se estrena la serie documental 'Rumanía salvaje' y tres días después, llega la serie británica 'Conversaciones entre amigos' basada en la muy vendida novela de Sally Rooney . El mes acaba con la notable serie 'Weeds' al completo (28) y la argentina 'Día de gallos' (30), que se dedica más a los duelos entre raperos que a las peleas ilegales de animales.

Filmin

La plataforma española nos ofrece tres regresos brillantes: 'Brassic' (día 3), 'El tiempo de la felicidad' (17) y 'Parliament' (31), además del estreno de la serie alemana 'La acusación' (10), de los productores de 'Deutschland 86'. La otra gran novedad es ' Manayek' (24), premiado thriller israelí.

Disney+

En la compañía del ratón sobresale el estreno el día 27 de 'Obi-Wan Kenobi' , con la que Ewan McGregor hace doblete y perpetúa el universo 'Star Wars'. También llaman la atención 'Cómo conocí a tu padre' (11), que tiene el listón un poco alto, la comedia 'La vida y Beth' (18), con Amy Schumer , la mexicana 'Papás por encargo' (25) y la francesa 'El caso Oussekine' , sin fecha definida.

Apple TV+

'Teherán' dejó un buen sabor de boca a los amigos del espionaje y regresa el día 6. Justo una semana después, es el turno de la serie de época, no hay muchas este mes, 'La serpiente de Essex' (13), con Claire Danes y Tom Hiddleston . El 20 le toca a la esperada 'Now and then' , sobre una fiesta que se tuerce y acaba en thriller. Producida por Bambú, ofrece un gran reparto internacional, con Maribel Verdú , Rosie Pérez y Soledad Villamil , entre otros.

AMC

Los canales de AMC, que asienta su marca con el cambio de nombre de algunos de sus canales, estrenan varias producciones interesantes, dos de ellas de corte documental: 'Madeleine McCann: Principal sospechoso' (día 3 en AMC Crime) y 'Secretos de Playboy' (8). El día 25, tendremos la oportunidad de ver el premiado thriller satírico australiano 'Sospechosas inesperadas' , protagonizado por Miranda Otto .

TNT

La quinta temporada de 'Search Party' supone el final de la fiesta y de esta comedia negra que tiene firmes defensores.

AXN

Hoy se estrena 'Hotel Halcyon' , que nos lleva a Londres, con el mundo en guerra, visto desde el refugio de un hotel de cinco estrellas. El día 25, se estrena en AXN White la complementaria 'Fantasy Island' , ambientada en un complejo turístico de lujo. Menos glamour tiene la sexta temporada de 'Intuición criminal' (30), en la que su protagonista lucha contra los malos y con el trabajo de ser madre.

Syfy

Cuarta temporada de la serie fantástica y distópica 'The outpost' , desde el día 2.

Calle 13

A finales de mes, el día 29, el canal estrena 'Yo maté a mi marido' , en la que Hiba Abouk da vida a una mujer que lleva años sufriendo malos tratos a manos de su pareja.

Cosmo

El canal emite el día 26 la segunda temporada de la serie de intriga 'Pretty Hard Cases' . Antes, estrenará el primero de los siete telefilmes que componen 'Mystery in Paris' (15), casi una serie, aunque con otro estilo, y, un día después llega ' The Palace' , sobre una joven alemana que descubre que tiene una hermana gemela. Ninguna se llama Verónica.