Estos serán los nuevos proyectos de animación de Netflix

Actualizado 07/11/2018 a las 13:44

Casi un 60% de los usuarios de la plataforma a nivel mundial disfruta de contenido infantil y familiar cada mes. Por ello, Netflix presentó el pasado martes una amplia programación de contenido animado —tanto películas como series originales— para ofrecer a los peques y a las familias de todo el mundo más contenido del que les gusta.

Los seis nuevos proyectos, además de los títulos ya anunciados, conforman una programación que cuenta con una variedad de estilos de animación, incluyendo desde animaciones por ordenador («The Willoughbys», de Kris Pearn), o 2D («My Father’s Dragon», de Nora Twomey) hasta stop motion («Pinocchio», de Guillermo del Toro). La programación está diseñada para satisfacer los gustos de toda la familia, para los más pequeños de la casa («El pequeño Bheem», de Rajiv Chilaka) los niños más mayores («Kid Cosmic», de Craig McCracken) o los padres («Maya and the Three», de Jorge Gutiérrez), para que todos puedan encontrar algo que encaje a sus gustos particulares.

«Sabemos que hay diferentes tipos de familia. Por ello, contamos con creadores de diferentes estilos para poder contar historias únicas y diversas con las que puedan sentirse identificadas todas y cada una de las familias de Netflix», expresó Melissa Cobb, vicepresidenta de Kids and Family en Netflix. «Con este catálogo de películas y series originales animadas, queremos ofrecer más momentos para compartir en familia, como las risas o las conexiones especiales que se generan cuando te adentras en una historia»

Los nuevos títulos que se han anunciado hoy incluyen:

«Maya and the three» (2021) es una miniserie de animación creada, escrita y dirigida por Jorge Gutiérrez («El libro de la vida»). Ambientada en un mítico mundo inspirado en la cultura mesoamericana, sigue la historia de una princesa guerrera que se embarca en la búsqueda de tres luchadores legendarios que la ayuden a salvar el mundo de los hombres y los dioses. Silvia Olivas («Elena de Avalor») es la coguionista y coproductora ejecutiva, y Jeff Ranjo («Vaiana») es el director.

«My father's dragon» (2021) es una película animada en 2D de la directora Nora Twomey («El secreto del libro de Kells») escrita por Meg LeFauve («Del revés», «El viaje de Arlo»), basada en una historia de Meg LeFauve y John Morgan, que también son productores ejecutivos. Bonnie Curtis y Julie Lynn, de Mockingbird Pictures, la producen junto con Paul Young, de Cartoon Saloon (El secreto del libro de Kells, El pan de la guerra) y Tomm Moore.

Basada en las novelas infantiles de Ruth Stiles Gannett que recibieron la medalla John Newbery, My Father’s Dragon cuenta la historia del fugitivo Elmer Elevator, que busca a un dragón cautivo en una isla y encuentra mucho más de lo que podría haberse esperado. Alan Moloney y Ruth Coady, de Parallel Films, también son productores ejecutivos junto con Gerry Shirren.

«Go! Go! Cory Carson» (2019) es una serie animada para niños de Kuku Studios, en Berkeley, California, con Alex Woo («WALL•E», «Ratatouille»), Stanley Moore («Buscando a Dory», «Monstruos University») y Tone Thyne (Las mascotas maravilla, The Adventures of Napkin Man!) como productores ejecutivos. Basada en los exitosos juguetes Go! Go! Smart Wheels, de VTech Electronics, Go! Go! Cory Carson sigue las aventuras del cochecito llamado Cory Carson que recorre los sinuosos caminos de la infancia en Bumperton Hills.

«Kid Cosmic» (2020) es una serie animada de Craig McCracken (Las Supernenas, Foster) que se encuentra actualmente en producción. Kid Cosmic cuenta la historia de un niño que sueña con convertirse en un héroe hasta que un día se encuentra con unas poderosas piedras cósmicas y sus sueños se hacen realidad. Lamentablemente, ser un héroe en la realidad y soñar con ello son dos cosas completamente diferentes. Este desafío se convertirá en la mayor batalla a la que se deberá enfrentar. Intentará ser un niño bueno, pero se le da muy mal.

«Trash truck» (2020) es una serie animada de Max Keane (Dear Basketball) que se encuentra actualmente en producción. Hank es un niño despreocupado de 6 años de edad con una gran imaginación y un mejor amigo aún más grande: un camión de basura gigante al que le gusta tocar la bocina. No hay aventura demasiado grande ni pequeña para estos dos mejores amigos que aprenden a volar y hasta van al dentista. Glen Keane (La sirenita, Aladdin, La bella y la bestia) y Gennie Rim (Dear Basketball) son productores ejecutivos junto con Max Keane.

«The Willoughbys» (2020) es una película de animación por ordenador que se encuentra actualmente en producción con BRON Animation, en Vancouver, del escritor y director Kris Pearn (Lluvia de albóndigas 2). Cuando los Willoughby abandonan a sus cuatro hijos, estos se ven obligados a adaptar sus valores anticuados al mundo contemporáneo para crear una familia nueva y moderna. La producción está basada en el libro de la escritora ganadora de la medalla John Newbery Lois Lowre y cuenta con las voces de Ricky Gervais, Maya Rudolph, Will Forte, Martin Short, Alessia Cara y Jane Krakowski en su versión original.

Además, también se estrenarán otros títulos para toda la familia, como los ya anunciados anteriormente:

«Jacob and the sea beast» (2022) es una película de animación en animación por ordenador, escrita y dirigida por el ganador del Óscar Chris Williams (Vaiana, Big Hero 6, Bolt). Narra la épica historia de un marinero que navega por aguas desconocidas y descubre un aliado insólito en un monstruo del mar.

«Klaus» (Finales de 2019) es una película familiar de animación 2D del guionista y director Sergio Pablos, co-creador de «Gru, mi villano favorito». Cuando a un cartero joven y egoísta le asignan un remoto pueblo escandinavo, su improbable amistad con un fabricante de juguetes solitario da inicio a la historia del origen de Santa. Esta narración atemporal se visualiza a través de una combinación única de animación clásica dibujada a mano y tecnología digital de vanguardia. El mundo creado en este largometraje, cuenta con iluminación volumétrica y texturas típicas de las películas por ordenador.

«Mighty Little Bheem» (2019) es una serie animada para niños pequeños del director Rajiv Chilaka, actualmente en producción en la India. El pequeño Bheem será la primera serie infantil de la popular franquicia india de Bheem. Se trata de una comedia de aventuras muda en la que un héroe súper fuerte, valiente e inteligente (el pequeño Bheem) vive locas aventuras en su ciudad natal, a menudo en busca de su dulce favorito.

«Motown Magic» (20 de noviembre de 2018) es una serie animada para niños de Josh Wakely («Beat Bugs») que reúne 52 versiones nuevas de algunos de los clásicos de Motown de reconocidos músicos como The Jackson 5, The Temptations, Stevie Wonder, Marvin Gaye, The Supremes y Smokey Robinson, quien también es el productor ejecutivo musical. La serie sigue a Ben, un niño de 8 años de gran corazón y con una imaginación increíble, que utiliza un pincel mágico para dar vida al arte callejero de Motown.

«Over the moon» (2020) es una aventura musical animada con GG sobre una chica que construye un cohete espacial para viajar a la luna y demostrarle a su padre que la legendaria diosa de la Luna realmente existe. Cuando llega al «otro lado» descubre un mundo repleto de criaturas fantásticas, algunas que la amenazan y a otras que la ayudan a encontrar el camino a casa. Dirigida por Glen Keane («La sirenita», «Aladdin», «La bella y la bestia»), escrita por Audrey Wells («Bajo el sol de Toscana», «George de la jungla»), producida por Gennie Rim («Dear Basketball») y con la producción ejecutiva de Janet Yang («El club de la buena estrella»). Además, cuenta con canciones escritas por Christopher Curtis, Marjorie Duffield y Helen Park y está coproducida por Pearl Studio.

«Pinocchio» (2021) es el primer largometraje animado del director ganador del Óscar Guillermo del Toro («La forma del agua»). Este es el proyecto que soñó toda la vida, que además escribió y rodará como un musical animado fotograma a fotograma. Del Toro decidió ambientar el cuento clásico en Italia durante la década de 1930. Pinocchio es una producción de Guillermo del Toro, The Jim Henson Company («The Dark Crystal: Age of Resistance») y ShadowMachine («Bojack Horseman»), responsable de la producción en stop motion.

«Wendell & Wild» (2021) es un largometraje de animación del escritor y director Henry Selick («Pesadilla antes de Navidad», «Los mundos de Coraline») y del guionista Jordan Peele (Key & Peele, Déjame salir) con Monkeypaw Productions. Dos hermanos demonios (con las voces de Keegan Michael Key y Jordan Peele en la versión original) escapan del inframundo y llegan a una ciudad donde deben evadir a una adolescente que está tratando de destruirlos.