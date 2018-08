¿Estará Madonna en la segunda temporada de «Pose»?

Actualizado 07/08/2018 a las 17:35

Otra de las aclamadas ficciones de Ryan Murphy, «Pose», contará con una invitada muy especial para su segunda entrega. Tras ver el éxito de la primera (ya que se convirtió en una de las grandes revelaciones en Estados Unidos), FX no dudó en darle una nueva oportunidad a la ficción y para ella contará con Madonna. Pero no te hagas demasiadas ilusiones porque no se tendrá en papel protagonista en «Pose», la reina del pop solo aparecerá a modo de homenaje a la época gracias a su himno pop Vogue.

Mientras que la primera temporada finaliza en 1988, la segunda entrega dará un salto temporal para comenzar justo un año más tarde y terminará con el lanzamiento mundial del éxito musical Vogue; es decir, en marzo de 1990. Así lo aseguró Murphy en la rueda de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión.

El showrunner asegura que Madonna ya había colaborado con ellos al ceder un par de sus canciones para la primera temporada. «Creo que lo que pasa con esta ficción es que no hemos tratado de hacer muchas de mis típicas maniobras de casting, y no creo que las hagamos», apunta. «Siempre me gusta hablar con Madonna, no sé cómo se sentirá cuando abordemos su rol en 1990». Vogue se convirtió en un éxito con una gran repercusión en la comunidad LGTB y, sin duda, sigue siendo una referencia de la cultura pop del momento.