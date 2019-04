¿Está cerca el regreso de «Dos hombres y medio» con Charlie Sheen?

Actualizado 21/04/2019 a las 13:30

Charie Sheen no se quedó contento cuando acabó su trayectoria en «Dos hombres y medio» en 2011. El polémico actor, por aquel entonces enganchado a las drogas y al alcohol, fue despedido de forma tajante al principio de la octava temporada, tras hilar una polémica tras otra, desde violencia doméstica en Navidad, pasando por un televisado divorcio, habitaciones de hotel destruidas y los insultos hacia el creador de la serie, Chuck Lorre, a quien llamó literalmente «idiota» durante una entrevista radiofónica. Ahora, casi una década después y tras permanecer 18 meses «limpio», asegura que volvería a interpretar el papel de Charlie Harper en una posible vuelta de la exitosa serie.

«Creo que mientras todos los involucrados estén vivos, es una posibilidad. Por supuesto que quiero, porque hay una tendencia actual a la vuelta de series míticas y esta puede ser una que la gente va a ver», ha afirmado el actor durante una entrevista al programa de televisión «Loose Women». Para Sheen, el regreso no tendría que convertirse en otros más de diez años de presencia en pantalla, sino que podría ser algo más corto: «No hay que estar al aire durante cinco años. Sería bueno tener algunas temporadas y terminar la serie como debería haber terminado», sentencia.

«Dos hombres y medio» tuvo 12 temporadas y 262 episodios entre los años 2003 y 2015. Los guinistas acabaron con el personaje de Sheen arrollado por un vagón de metro, con el fin de dar entrada al nuevo protagonista, interpretado por Ashton Kutcher. Sin embargo, en el último capítulo de la serie se jugó con la posibilidad de que Charlie Harper siguiese vivo, por lo que la teoría puede no ser tan descabellada.

«Poseído por un demonio»

Sheen, de 53 años, lleva 18 sin probar el alcohol y las drogas, según aseguró en la entrevista televisiva. En ella afirmó que sus adicciones, entre las que figuran gastarse miles de dólares en prostitutas, le hacían sentir como «poseído por un demonio». «A día de hoy no estoy seguro de cómo creé ese caos en mi cabeza. Es como si hubiera sido fruto de una posesión extraterrestre o demoníaca», asegura.

Por otro lado, señala el momento en el que los médicos le diagnosticaron ser portador del VIH como un punto de inflexión en su vida. «Te cansas de disculparte por cosas que no recuerdas haber hecho. Las disculpas no pueden ser solo palabras, tienen que ser acciones. Es difícil pero no imposible», contó con una sonrisa y con un aspecto visiblemente mejorado.