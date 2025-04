Los españoles que ponen magia a las mejores series del mundo

El tsunami de Juan Antonio Bayona arrasó la costa de Tailandia y casi acaba con la vida de Naomi Watts y el futuro Spiderman en «Lo imposible» , pero reanimó los esfuerzos de una empresa española que, tras el éxito de la película, pasó a jugar en las grandes ligas. Replicar la devastadora ola gigante que provocó la tragedia de 2004 le valió un premio VES (Visual Effects Society) a El Ranchito , el mayor reconocimiento internacional en la categoría de efectos visuales, y también un trampolín para que en lugar de hacer magia con el mar, la compañía fundada por Félix Berges comenzara a hacerla con el hielo.

Ajenos a la pelea por ocupar la corona de los Siete Reinos, estos expertos españoles eligieron el bando de los malos y se dedicaron a partir de la quinta temporada de «Juego de tronos» a resucitar a ese ejército de Caminantes Blancos que amenaza, junto al invierno, a Jon Nieve y compañía. «Cuando llegó esa llamada ya teníamos un amplio recorrido, pero es cierto que “Lo imposible” nos lanzó a la fama internacional», explica Marga Villalonga durante la presentación de «Juego de Tronos: La colección completa» y el Blu-Ray y DVD de la última temporada , con la proyección exclusiva de los extras. «Participar en un ficción tan exitosa ha sido un viaje. Lo hemos pasado mal también porque son muy exigentes», reconoce la jefa de producción de efectos visuales de El Ranchito en la ficción creada por David Benioff y D. B. Weiss, aunque admite que participar en la que ya es la serie más premiada de la historia de los Emmy les «ha cambiado la forma de trabajar porque ha sido una experiencia espectacular».

En manos de HBO, el equipo de El Ranchito sufrió las rígidas cláusulas de confidencialidad que les obligaban a guardar silencio sobre lo que sucedía entre bambalinas, exigiéndoles usar nombres en clave cuando hablaban en la calle para evitar difundir los tan temidos spoilers o a leer los guiones con los papeles intercambiados. También acusaron el frío de Belfast al crear entornos como el lago helado de la batalla de Más Allá del Muro o Casa Austera en la séptima temporada, en la que animaron al dragón Viserion cuando, después de morir, traicionó a Daenerys Targaryen y se convirtió en la montura del Rey de la Noche. Si su profesión ya requiere un laborioso esfuerzo, más difícil era todavía dar credibilidad a criaturas que ni siquiera existen, pero que pueden decantar una guerra. « Siempre hacemos mucho hincapié en la realidad. Si los dragones no existen, te fijas en las lagartijas , en las iguanas; un muerto viviente tampoco es real, pero sí lo son las momias y hay mil películas de zombis», asegura David Ramos, supervisor de efectos visuales en la empresa española.

Al final, la guerra la ganaron los buenos, y poco pudo hacer el equipo español para inclinar a su favor la balanza. «Cuando Arya Stark mata al Rey de la Noche tuve la sensación de que estábamos perdidos», bromea. Sin embargo, pese a fracasar en el intento de condenar a los Siete Reinos a un perpetuo invierno y a un mundo huérfano del ingenio de George R. R. Martin, «Juego de tronos» les permitió saborear el triunfo en la 70 edición de los Emmy , que premiaron su trayectoria en la popular ficción con un galardón a los mejores efectos especiales visuales en un episodio de televisión.

Además, su trabajo elevó el prestigio de El Ranchito, colocándola en primera línea para participar en series de gran reclamo como «Hernán», la ficción de Amazon protagonizada por Óscar Jaenada que se aventura a contar el periplo de Cortés en México. «Este proyecto lo hemos liderado, no nos hemos limitado a ser un proveedor más de efectos visuales en alguna escena», cuenta a ABC Antonio Miravalls. En ese sentido, El Ranchito reprodujo digitalmente la ciudad de Tenochtitlan a través de «planos exhaustivos de tejados, ciudades, puertas y calles en 3D».

La sombra de «Juego de tronos» es alargada, pero todavía lo es más el currículum de El Ranchito tras insuflar vida al infernal ejército de muertos. Más allá de la gesta del capitán de Medellín, otro de los grandes logros de esta empresa española ha sido participar como proveedor de efectos visuales en tres capítulos de «The Mandalorian» , la serie más esperada de Disney+, que no llegará a España hasta el desembarco de la plataforma a finales del próximo mes de marzo. Aunque nada tienen que ver con Baby Yoda, el fenómeno de la ficción derivada de «Star Wars» , de la creatividad de esta compañía surgieron naves, planetas y hasta el mítico Sandcrawler, el reptador de arenas que cobijó a los jawas en el desierto de Tatooine.

Siguiendo la máxima de esa frase con la que Yoda intentó despertar la confianza de Luke Skywalker en la Fuerza -«Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes»-, los miembros de El Ranchito exprimen al máximo ahora su potencial en una serie que pertenece a ese mundo que les inspiró para dedicarse a su profesión. « Nuestro secreto es que no hay un secreto, no hay una fórmula del éxito , se trata de trabajar muy duro, del esfuerzo, el sacrificio y trabajar en equipo», revela Marga Villalonga.