¿Qué esconden los planos de las series de televisión?

Empecemos por la ficción nacional. Durante tres temporadas «El ministerio del tiempo» no dudó en establecer un constante juego metarreferencial y cómplice con sus fieles espectadores. Durante el duodécimo capítulo de la tercera temporada, y tras conocerse que uno de los personajes sufre ELA, Salvador (Jaime Blanch) recuerda que uno de los subsecretarios del ministerio sufrió la misma enfermedad: «Una de las enfermedades más horribles que existen. El mejor subsecretario de este ministerio la sufrió». En un momento dado, la cámara muestra el retrato de dicho subsecretario, revelando que se trata de Pablo Olivares, cocreador de la serie, que murió antes del estreno del primer episodio.

La serie de ciencia ficción «Fringe», protagonizada por Anna Torv, Joshua Jackson y John Noble, también se caracterizó por tener una férrea comunidad fan. De hecho, sus fieles espectadores fueron los artífices de que alcanzara una quinta y final temporada contra todo pronóstico. Además de los glifos mostrados en cada capítulo –que conformaban una palabra que ofrecía pistas del siguiente–, la ficción también dejaba algún que otro recadito en sus planos. Durante el primer episodio de la segunda temporada («A new day in the old town»), se mostró fugazmente un fragmento de «Expediente x» en un televisor. Durante su primera temporada, «Fringe» fue considerada como la heredera de «Expediente x» al compartir temática sobrenatural, un similar dúo de investigadores (tensión sexual no resuelta inclusive) y un equilibrio entre las tramas episódicas y la historia central.

«Breaking bad» es una serie cuyas decisiones parecen haber sido calculadas al milímetro a lo largo de sus cinco temporadas. Y no sólo nos referimos al devenir de la trama sino también, por ejemplo, al uso de los colores en la vestimenta de sus personajes. En función de la personalidad y el estado emocional de cada uno de ellos, éstos vestían unos u otros colores. Aquí la prueba.

Durante la sexta temporada de «Mad men» (2013), los telespectadores empezaron a elucubrar sobre el –trágico– destino que le esperaba al personaje de Megan Draper (Jessica Paré), la nueva y flamante mujer del protagonista desde el final de la cuarta temporada. La «semilla» de la conspiración fue una camiseta que vistió el personaje, idéntica a la que se puso en unas fotografías la actriz Sharon Tate, asesinada por la Familia Manson. Muchos fans creyeron que los guionistas estaban dejando pistas sobre la inminente muerte del personaje, ahora en busca de una carrera en Hollywood para más inri. Sin embargo, dicho volantazo argumental nunca sucedió. Algunos medios incluso recopilaron todas las conexiones entre ficción y realidad.

Acabamos con otra serie española. En este caso, «Acusados», thriller legal de Telecinco, protagonizado por Blanca Portillo y José Coronado. A veces no se trata de una prenda de ropa o un elemento de «atrezzo» sino del empleo de una determinada banda sonora. Con motivo de la participación episódica de Marta Calvó en el noveno episodio de la primera temporada de «Acusados», sus guionistas realizaron un guiño nostálgico a otra serie, «Motivos personales», en la que Calvó había interpretado a la gran villana. En concreto, la primera escena en la que aparece Calvó junto a Portillo suena el hilo musical –e inconfundible–de «Motivos personales». Ambas series compartian cadena y productora de televisión.