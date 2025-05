'Escándalo', el retrato de una obsesión femenina por un 'Lolito'

«¿A quién no le gustaría enrollarse con una mujer mayor? Es el sueño de todo adolescente», suelta Fernando Líndez , protagonista de 'Escándalo, retrato de una obsesión' , que narra la relación entre un chaval de 15 años y una mujer de 42, interpretada por Alexandra Jiménez . «No siento que mi personaje sea una víctima. Es una fantasía común. Y si es ilegal, es por su parte, no por la mía», añade el actor.

Es un recurso habitual de la ficción actual cambiar la mirada. Las pantallas están cansadas de tanto punto de vista masculino y todo es distinto, a menudo mejor, si el motor de la acción es una mujer. No es casualidad que al personaje de Líndez lo llamen 'Lolito' en la intimidad del rodaje. Jiménez destaca el valor del 'salto de eje'. «Nos estamos dando cuenta de que las historias de mujeres funcionan como un tiro y creo que va a ir a más», augura.

Ella resume la trama: «Inés es una mujer que está rota completamente y decide quitarse de enmedio. La salva un niño y esa vuelta a la vida a través de él se convierte en una historia de amor que se va distorsionando hacia otra historia enfermiza». «Es alguien que no deja de suicidarse », añade sobre su personaje, «que va dinamitando todo lo que le rodea con un comportamiento que no sabe controlar».

Tampoco es la primera vez que vemos a una mujer madura que seduce o es seducida por un jovencito. Actrices como Jennifer O'Neill y Cate Blanchett lo hicieron antes con éxito, pero sigue sin ser lo habitual. Aurora Guerra ('Acacias 38', ' El secreto de Puente Viejo' ) admite que «lo tenía escrito hace cuatro años, pero daba un poco de miedito contarlo». «Que lo haga un hombre es normal. Con una mujer, no tanto, aunque es inaceptable de las dos maneras».

Con ayuda de Mediaset y Alea Media, la productora de Aitor Gabilondo ( 'Vivir sin permiso' , 'Patria' , 'Entrevías' ), el proyecto salió adelante y se rueda en localizaciones de Madrid, Valencia, Castellón, Cullera y Denia, donde ABC pudo echarle un vistazo a muy pocos metros del mar. Si todo va bien, izarán el ancla el 29 de julio.

Sin seducción ni víctimas

En realidad, Fernando Líndez ( 'Skam' ) tiene 22 años, mide casi 1,90 y es modelo de marcas como Versace y Louis Vuitton, su principal oficio hasta que le picó el famoso gusanillo. «Aporta valentía, generosidad y naturalidad. Y además es un pibón», describe Guerra, quien reconoce que se comió mucho la cabeza a la hora de decidir si el personaje de Hugo es una víctima. «No quería que nadie lo fuera, al menos en la relación. Los dos son víctimas de otra cosa, ninguno es seducido por el otro. Es un delito, pero no quería que ella fuera una Mrs. Robinson ».

'Escándalo, relato de una obsesión' tendrá ocho episodios , en los que hay intriga y amor, no solo sexo. La oscuridad y lo perturbador de la trama se compensa con la luz del Mediterráneo. Algo bueno, según su creadora, es que Mediaset les ha dado «libertad absoluta». «No la hubiéramos hecho de otra manera para HBO o para quien fuera». Ana Bustamante , directora general de Mediterráneo, confirma que un factor cada vez más esencial son las ventas posteriores fuera de España, y para eso es importante que el producto sea fácil de exportar y resista el salto de un canal generalista a una plataforma, y viceversa.

Aurora Guerra también destaca que para el papel de Inés necesitaban a «una persona muy valiente». «Tenía que ser un pedazo de actriz y ella lo es. No imagino a otra. Cuando hizo las pruebas con Fernando, que ya estaba elegido, fue espectacular. Es una mujer que solo con los ojos te conmueve . Luego, tiene una fragilidad en su cuerpo que dan ganas de abrazarla».

El personaje es extremo: «Tiene una necesidad absoluta de amor y un miedo al abandono tremendo. Lo suyo es una búsqueda incesante del amor. 'Ya que he empezado a suicidarme, voy a intentar vivir' , viene a decir. Investigué muchísimo sobre el síndrome del abandono, de la mujer maltratada psicológicamente, los desórdenes alimenticios, las obsesiones por la maternidad…».

Que sea una mujer lo cambia todo, en efecto: «Un hombre, aparte de que la sociedad tolera mejor ciertas cosas, no tendría esa carga de culpa . Las madres siempre estamos culpándonos de algo. No quiero generalizar, pero los hombres tienen la capacidad de separar más las cosas y no sentirse culpables todo el rato».

«Hacía falta hablar de mujeres inadecuadas, que cometen el mismo delito o pecado, son igual de malas que los hombres, pero se nos juzga de una manera mucho más severa », prosigue Guerra, «Parece que llevamos la letra escarlata. Alexandra se siente más culpable que si se llamara Pedro y tuviera 50 años».

Sexo y violencia

Aitor Gabilondo tiene su propia visión sobre las diferencias entre las historias masculinas y femeninas. «Mucha de la violencia psicológica que han recibido las mujeres es una violencia mal digerida. Los hombres la devuelven contra otros y las mujeres lo hacen a veces contra sí mismas», afirma.

Él es quien desvela que llaman a Hugo 'Lolito'0, aunque «va más allá de eso». «La pugna de Inés es consigo misma, de aceptación, y no es fácil porque está todo muy soterrado. Ella vive una especie de suicidio lento . Es digna de compasión. En ese sentido, las historias más de hombres tienen un componente de lascivia más obvio , no digo en la vida real, pero sí en lo que hemos visto en ficción».

Fernando Líndez aporta su mirada sobre las escenas más íntimas : «Desde el primer día hubo una conexión y una chispa máxima con Alexandra. Estaba muy nervioso, pero desde el primer momento fue bastante fácil. La química que hemos generado es fantástica. No nos contamos nada. Vamos al grano, sin escrúpulos. Parece que nos conocemos desde hace años».

Alexandra Jiménez corrobora sus palabras: «Es muy cómodo trabajar con Fernando en esas escenas, mucho más de lo que yo pensaba. Tuvimos la oportunidad de ensayar tres semanas antes con una 'coach', Laura Toledo , que ayudó mucho a generar una relación de tranquilidad que nos vino de maravilla. Además, luego hemos tenido como directora a Ana Vázquez , que es una maravilla. Y siempre tenemos a Aurora Guerra. Estamos muy arropados».

