¿Empieza a pinchar la burbuja de las series? La CNMC señala a Mediaset y a una «etapa de madurez»

Da la sensación de que se hacen series como churros y, de hecho, seguimos en un momento único de demanda de historias por capítulos, mientras crece el número de plataformas y lugares donde verlas. La CNMC ha detectado, sin embargo, un ligero cambio de tendencia, que podría ser un ligero bache en la curva o el indicio de un pinchazo de la burbuja, del que tantas veces se ha hablado. Para la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, «podría ser un síntoma de que la inversión en series en lenguas oficiales en España está entrando en una etapa de madurez o decrecimiento ». Al organismo regulador tampoco se le escapa el giro de estrategia de Mediaset , que por sí solo justifica en gran medida el descenso.

En 2019, la inversión en series en lenguas españolas ha descendido levemente, en lo que supone su primera bajada en los últimos años . El dato contrasta con la subida en la financiación del cine. Pese a todo, las series todavía ganan al cine con claridad y suponen el 75% de la inversión, frente al 78,3 del año pasado.

Conviene aclarar que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia no contabiliza en su informe los «agentes no establecidos en España». La explicación es que Netflix, HBO, Amazon Prime Video, Disney+ y algún otro no tenían hasta ahora obligación de invertir una parte de sus ingresos, algo que cambiará con la nueva Ley Audiovisual .

En su informe anual, la CNMC también constata que las empresas obligadas a financiar la obra audiovisual europea cumplen con creces dichas exigencias. En 2019 se ha supervisado a un total de 21 compañías, que han invertido 360 millones de euros, un 7,6% menos que en 2018 (389 millones). El descenso obedece sobre todo a que los ingresos de estas 21 empresas descendieron un 5,4% en dicho ejercicio. Sin entrar en detalles, subieron las cuotas de abono pero bajó la publicidad, todavía la principal fuente de ingresos del sector.

Lo más llamativo es el descenso del 13% de la inversión declarada en series en alguna de las lenguas oficiales en España, que ha pasado de 253,34 millones en 2018 a casi 237 millones en 2019. Se rompe así la tendencia creciente registrada desde 2015.

En cambio, en el caso de la inversión en cine se produce otro cambio de tendencia, esta vez positivo. En 2019 fue de 84 millones de euros, un 4,5% más que en 2018. El porcentaje del cine español respecto a la inversión total alcanzó casi el 22%.

Cuatro grandes inversores

Según los datos de la CNMC, más del 85% de la obligación de financiación anticipada de obra europea se concentra en cuatro grandes grupos: Atresmedia , RTVE , Telefónica (Movistar+) y Mediaset . Este último se desmarca del resto con una importante diferencia de estrategia . Los tres primeros invierten sobre todo en series: un 77,9% por parte de RTVE, 90,3% de Telefónica y 69,8% de Atresmedia. En cambio, Mediaset prácticamente equilibra el porcentaje en series (43,3%) y en cine español (46,3%).

El mayor prestador de todos fue Telefónica, con más de 100 millones de euros, seguido de RTVE (92), Atresmedia (77,7) y Mediaset (38,7).

La CNMC achaca al comportamiento de Mediaset gran parte del cambio de tendencia: «La causa principal de este descenso en la inversión total registrado durante este ejercicio se debe a la fuerte caída registrada por Mediaset en la inversión en series en lenguas originarias de España», señala. De 43,3 millones de euros en 2018, el grupo presidido por Paolo Vasile pasó a dedicar 16,7 millones en 2019.

El descenso interanual por parte de Mediaset (26,5 millones) «explica prácticamente en su totalidad (en un 93%) la variación registrada en el total de inversión del ejercicio 2018 al 2019», apunta la CNMC.

La CNMC destaca, en cualquier caso, que en 2019 «se aprecia un elevado cumplimiento de la obligación por parte de los operadores» y que si bien Mediaset «presenta déficit de inversión», este ha sido «totalmente compensados con el excedente generado en el ejercicio 2018», en virtud del artículo 21 del Real Decreto, al no superar el déficit el 40% de su obligación.

Por otro lado, se señala que los prestadores de TDT en abierto todavía aportan más de la mitad de la financiación, en concreto el 58,5%. Asimismo, y al igual que ocurrió en años anteriores, la inversión de todos los operadores va dirigida en su mayoría a obras de ficción, mientras que son residuales las aportaciones a animación y documentales .

Obligaciones

La Ley General de la Comunicación Audiovisual (LGCA) obliga a los prestadores del servicio de comunicación audiovisual y a los operadores de telecomunicaciones que difundan canales de televisión a destinar el 5% de sus ingresos de explotación a financiar obras audiovisuales europeas: películas para el cine y la televisión, series, documentales y películas y series de animación. En el caso de las empresas públicas, el porcentaje aumenta hasta el 6%.

El 60% de la financiación debe destinarse a la producción de películas de cine y, a su vez, el 60% de dicho porcentaje a obras en alguna de las lenguas cooficiales de España. En el caso de que la empresa sea de titularidad pública, estos porcentajes se sitúan en el 75% y 60% respectivamente.

Los 21 operadores controlados por la CNMC son los siguientes:

Públicos: RTVE

Privados en abierto: Atresmedia, Mediaset, Trece, Net TV y Veo TV

Canales de pago: Cosmopolitan, Viacom, Multicanal, NBC Universal, Fox, Sony e Historia.

Operadores que emiten canales: Vodafone, Telefónica, Orange y Euskaltel.

5. Prestadores catálogo de programas: Rakuten, Filmin, Cineclick y Lomatena.