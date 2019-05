Empieza un nuevo curso en la academia de «La otra mirada»

«La otra mirada» continúa hablando en esta segunda temporada de la lucha de los derechos por la mujer a través de las vidas de las alumnas y profesoras e incorporando temas como el racismo, el clasismo, el amor en la edad madura, el papel de la mujer gremios como el del deporte o el cine, las enfermedades mentales, la mujer en el espacio público o el miedo a los cambios. Temas que, a pesar de ser tratados bajo el prisma de los años 20, buscan el paralelismo y la reflexión con la actualidad y defienden valores como la libertad, el respeto, la igualdad o la tolerancia.

Tras cuatro meses en la cárcel, Teresa es declarada inocente del asesinato de su padre y sale de prisión, pero la profesora no es la misma: no tiene fuerzas para encarar su relación con Roberta, su hermana, justo cuando la alumna ha tenido que aceptar que su madre María Antonia es una asesina. Sin embargo, Teresa encuentra la ilusión cuando se tropieza con Inés, una joven buscavidas africana que está sola en el mundo. Se le ocurre un plan: llevarla a la Academia para que pueda formarse.

Mientras tanto, Manuela tiene que ceder ante su madre para que unos inversores mejoren la financiación de la Academia y acepta que contrate a una nueva administradora: Carmen, antigua amiga y compañera. Luisa ha vuelto a encontrar el amor con Vicente, el cartero. Y Flavia intenta lidiar entre su matrimonio y su vida en la Academia cuando su amor, Tomás, regresa a Sevilla.

Novedades en la Academia Melina Matthews se suma al elenco para interpretar a Carmen, la nueva administradora, profesora de deporte, y antigua compañera de clase de Manuela (Macarena García), que viene dispuesta a saldar una deuda pendiente.

También llegan Inés (Dariam Coco), una nueva alumna que provocará un gran impacto debido a su color de piel, Vicente (Joaquín Notario), un cartero que vivirá una historia de amor con Luisa, y Elías (César Vicente), jardinero a las órdenes de Ramón (Juanlu González).

La ficción contará con exteriores naturales principalmente de Sevilla. Se ha rodado en el Muelle de la Sal, Puente de Triana o Paseo María de la O, de Sevilla, y en otros puntos de la provincia, como el Hotel Casa Palacio, Museo de la Ciudad, Puerta de Sevilla o la sede de la Universidad Pablo de Olavide en Carmona, la Playa de las Mimbres y Dehesa de Abajo en Puebla del Río o los Jardines de Forestier, en Castilleja de Guzmán.

Esta temporada contará con una participación muy especial. Javier Ambrossi interpretará a Benito Padilla, actor de la época y primo de Manuela (Macarena García). Será la primera vez que los hermanos coincidan delante de las cámaras. Su personaje llegará a la Academia junto a su director, Jorge Merlot, encarnado por Javier Calvo. Ambos se encargarán de impartir a las alumnas unas jornadas de cine.

TVE recupera «Retratos con alma», con Isabel Gemio

Carmen Aniorte La 1 estrena esta noche, a las 22.40, «La otra mirada», la serie más femenina de todas las parrillas. Protagonizada por Macarena García y con muchas otras actrices en el reparto, entre las guionistas la cuota femenina es absoluta: Alba Lucío, Irene Rodríguez, Ana Muniz da Cunha y Tatiana Rodríguez escriben las historias ambientadas en una academia de señoritas de los años veinte.

Justo después de la serie, a las 23.55, TVE recupera «Retratos con alma», espacio complementario presentado por Isabel Gemio, en el que se analizará el asunto principal de cada capítulo. Marina Castaño será la primera invitada y comentará su vida al lado de Camilo José Cela. «Él era muy dependiente de mí». «No era machista en absoluto. Admiraba tantísimo a la mujer que la enaltecía siempre», contará.

Isabel Gemio asegura que en el programa hablarán «de la situación de la mujer en los últimos años y su lucha por la igualdad». «Vamos despacio, pero dando pasos firmes hacia adelante», añade. Según Gemio, su programa es una radiografía de la lucha de las mujeres, de cómo es el mundo que les ha tocado vivir y de cuál es la situación actual». «El término feminista no me da miedo», añade. «Significa compromiso, pero lo que no me gustan son los radicalismos, vengan de donde vengan». Aunque le gustaría abrirse paso en otros horarios de mayor audiencia, está contenta: «He llegado a una edad en la que quiero hacer cosas que me gustan y me llenen». Desde su amplia experiencia, cree que en las parrillas «falta un poco de riesgo».

Por último, sobre el panorama televisivo actual, Gemio apunta a que «es muy diferente» a los años en que estuvo en primera línea. «Cada época es diferente. Hay muchos programas de los llamados de telerrealidad. Veo poca televisión: por horarios, tiempo y porque a veces me apetece más leer un libro o cenar en familia», explica, aunque salva títulos como «Salvados», «En el punto de mira», «Tu cara me suena», «La voz» y «Prodigios», «un gran acierto de la televisión pública».