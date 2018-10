La emotiva carta de despedida de Rick en «The Walking Dead»: «Gracias por nueve años de miedo»

Actualizado 29/10/2018 a las 18:25

La despedida definitiva de Rick Grimes en «The Walking Dead» está cada vez más cerca. El último episodio en el que aparecerá el protagonista de la serie zombi, «Lo que viene después», se estrenará el 4 de noviembre en Estados Unidos, un día más tarde en España (en Fox). Como parte de su despedida de la serie, Andrew Lincoln, el actor que da vida al popular líder de los supervivientes, ha querido agradecer a la prensa su apoyo durante estas nueve temporadas con una emotiva carta que han reproducido medios estadounidenses como Comicbook.com:

«Gracias...

Por venir con nosotros a este viaje. Por los nueve años de miedo, angustia, ira y, seamos sinceros, tripas que habéis soportado al superar estos 115 episodios y sumando. Y por los servicios al periodismo que van más allá de cualquier nivel civilizado de resistencia humana.

A pesar de su gran volumen de muertos vivientes, esta es en realidad una historia continua sobre lo que es estar vivo. Una historia de esperanza, familia y amistad. Personas sin nada en común descubriendo que lo tienen todo en común. Unidos en su búsqueda de humanidad y de un lugar al que llamar hogar. Una historia que, quizás, tenga incluso más relevancia ahora que cuando comenzamos.

Ha sido el papel más emocionante, desafiante y satisfactorio de mi carrera, y durante la mayor parte de esta década, la aventura más grande de mi vida profesional. Esta temporada la siento como la serie de la que me enamoré hace tantos años, y el mundo al que siempre nos dirigimos cuando terminamos el primer episodio.

Según mis propios cálculos aproximados, he matado a más de 400 zombis durante el Apocalipsis. Perdí un caballo y encontró un caballo. Perdí a una chica... y aquello no salió bien. Una vez me comí a un perro. Llevé un poncho de carne dos veces. Escapé de un montón de caníbales inconformistas. Sin mencionar que me dispararon dos veces, me golpearon con un bate de béisbol, me apuñalaron tres veces, le mordí la garganta a un hombre (lo siento, eso era raro, y sabía a pollo), y a mis botas de vaquero le cambiaron la suela... 12 veces.

Comenzamos como una película independiente, y años más tarde se convirtió en un acrónimo de tres letras (¿Pero qué narices?). Y en el camino, tuvimos el placer único de conocer a entusiastas de los zombis por todo nuestro hermoso planeta azul. Desde Tokio hasta Trinidad, la gente se ha unido por su amor a esta historia de supervivencia ... y al cabello extraordinariamente delicioso de Norman Reedus.

Ha sido un viaje salvaje, moldeado por la relación entre la serie y los seguidores de la serie, y en gran parte vosotros sois buenas personas de la prensa. Espero seguir vuestra cobertura de la serie y de mis amigos en Atlanta durante las próximas temporadas: lo que han planeado es bastante increíble.

Así que gracias. Por todo esto. Para lo bueno, para lo malo...y, por supuesto, no tendríamos una prensa libre sin lo feo. Hasta que nuestros caminos se crucen de nuevo. Mantened la calma y llevad un machete rojo.

Andrew Lincoln».

La salida de Rick de la serie marcará una nueva época en la veterana ficción de zombis, que ha perdido seguimiento en sus últimos episodios. «Me hubiera encantado no haber dicho nada y sorprender al público. La noticia saltó hace unos meses y luego Robert Kirkman (el creador) lo mencionó en entrevistas. Así que pensamos en anunciarlo en la Comic-Con porque los fans siempre van primero», explicó el intérprete, que reconoció que llevaba tiempo pensando en dejar la ficción. Ahora, es la hora de dar la bienvenida a un nuevo líder: Dary (Norman Reedus): «Hay algo muy bonito en el ADN de la serie, y es que habla del cambio», explicó Lincoln a Entertainment Weekly. «La serie seguirá viva, y continuará siendo estupenda», zanjó.