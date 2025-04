Elisabeth Moss: «‘El cuento de la criada’ habla de qué significa el poder real y quién lo tiene»

Cuando se estrenó la primera temporada de ‘El cuento de la criada’, Donald Trump acaba de entrar en la Casa Blanca. Muchos encontraron entonces las resonancias de la serie nacida del libro de Margaret Atwood con la nueva presidencia de Estados Unidos. Hoy la ... serie regresa a HBO con nuevos episodios, y el eco político sigue tan presente como siempre: «Parte de esta cuarta temporada trata de cómo los personajes intentan volver a la normalidad. Y el nuevo panorama político de Estados Unidos, después de la victoria de Joe Biden, es parecido, por lo que el público sentirá metafóricamente que estamos en el mismo plano», explicó a ABC Elisabeth Moss , protagonista, productora y esta vez también directora de la serie, que sentencia: «Hay una rabia que muchos quieren esconder debajo de la alfombra. Y gran parte del viaje de June es gritar al viento que ella no olvidará, que no va a decir que todo está bien».

Elisabeth Moss retoma la lucha de su personaje, June Osborne, que vivirá un nuevo enfrentamiento con Tía Lydia (Ann Down). La trama de la cuarta temporada recoge a June en el momento exacto en el que acabó la tercera, donde logró salvar a 100 niños en la frontera con Canadá. «Pero su deseo de justicia y venganza amenaza con consumirla», admitió Elisabeth Moss. Y al igual que en la realidad de EE.UU. en la era posterior a Trump, muchos de los personajes encontrarán sus propios desafíos. «Uno de los temas que tratamos esta temporada es el poder y qué significa el poder real y quién lo tiene. Esos son temas importantes en el libro de Margaret Atwood y en nuestra serie. El poder no siempre es lo que parece. El poder puede ser peligroso, puede ser destructivo para ambas, June y Lydia, aunque por motivos muy diferentes», señaló.

Fotograma de la temporada 4 de 'El cuento de la criada'

Capítulo a capítulo, ‘El cuento de la criada’ logra reflejar los titulares actuales en los medios con una precisión escalofriante, especialmente para una serie escrita y filmada con meses de anticipación, incluido el asalto al Capitolio. «Siempre vuelvo al libro de Atwood, que fue escrito en 1985, y sigue siendo increíblemente relevante y veraz. Ella es productora de la serie y esta temporada estuvo con nosotros en el rodaje asesorándonos. Han pasado décadas y todavía hablamos de su libro por su relevancia, pero siento que lo más relevante en la serie es la humanidad. Su perfecta descripción de la naturaleza humana y los problemas que todos encontramos», apuntó Moss.

Como la gran ciencia ficción o las distopías futuristas, ‘El cuento de la criada’ convierte los peores miedos de la sociedad en realidad mientras el público ‘reflexiona’ desde el sofá de casa. Porque ‘El cuento de la criada’ es una de esas series que creció con la llegada de las plataformas y conquistó a la audiencia con la sutileza, la determinación y la inteligencia de June, una mujer que pasa de tener una vida normal a convertirse en prisionera en un país que ya no reconoce como propio, una forma poderosa de conectar lo inverosímil con el mundo probable. «Este año seguimos a June en su implacable obsesión por cambiar todavía muchas cosas», desgranó la interprete. «Eso la lleva a todas partes y no hay una base de operaciones. Es una temporada muy nómada. Diré que la primera mitad de esta temporada es más explosiva de lo que hemos hecho nunca. Ha sido un desafío increíble, sobre todo a nivel de producción. Los primeros tres episodios son impresionantes y nunca podrás adivinar hacia dónde nos dirigimos», presumió Elisabeth Moss, el alma y corazón de la serie, que habló con ABC vía telemática para contar cómo han conseguido rodar en mitad de la pandemia. «Lo hicimos con mucha disciplina, organizando cuarentenas y burbujas entre los actores y el equipo de producción. Hacíamos pruebas y test cada dos días y, de ese modo, estamos muy agradecidos por haber podido terminar», apuntó Moss, ahora hablando en su doble papel de productora y directora: «Era la primera vez que dirigía, pero desde la temporada uno lo tenía planeado porque ese es mi nivel de compromiso con June Osborne. Sentí que estaba a la altura tras años observando a directores increíbles».

Serie de ‘Los testamentos'

Atwood clasifica gran parte de su trabajo como «ficción especulativa», un mundo transformado por eventos que se derivan de nuestro presente y pasado. Así es como surgió el estado religioso totalitario de ‘El cuento de la criada’ en 1985. El año pasado, la escritora presentó la tardía secuela bajo el título de ‘Los testamentos’, una obra donde la temible tía Lydia asume un papel más ambiguo y que empezará a adaptarse a la serie el próximo año. «Mientras mantenga esta calidad no dejaré de interpretar el personaje. Para mí, es maravilloso el reto y si algo he aprendido durante la última década es que trabajo mejor bajo presión. Soy feliz sintiendo el peso de la responsabilidad. Es un privilegio trabajar de forma selectiva en un proyecto que nadie me fuerza a interpretar, que he elegido yo», terminó diciendo Elisabeth Moss, que no piensa en quitarse la cofia.