Drogas y el escándalo de un vídeo sexual: la salvaje historia de amor que «destruyó» a Pamela Anderson

En los años 90, Pamela Anderson reinó como la mujer más explosiva de Hollywood, una 'chica Playboy' convertida en símbolo sexual en 'Los vigilantes de la playa'. Mientras tanto, Tommy Lee era el tipo más malo del rock: el batería de Mötley Crüe, ... era conocido por atracarse con groupies, drogarse heroicamente y tragarse pequeñas bombillas por diversión. Con las celebridades de la época zigzagueando por los clubes nocturnos y boîtes de élite de Los Ángeles, era casi inevitable que sus caminos chocaran.

Lo hicieron en la víspera de Año Nuevo de 1994, en un club de cenas de Sunset Strip llamado Sanctuary. La pareja se reunió por segunda vez solo seis semanas después y terminaron casándose.

Lily James como Anderson

Ahora, su historia de amor se está convirtiendo en una serie producida para Hulu y el rodaje, a tenor de las primeras fotografías, ya ha empezado. El interés por este matrimonio de alto voltaje ha resistido el tiempo mejor que los tatuajes que cubren el cuerpo del músico. Lily James interpretará a la modelo de 'Playboy', mientras que Sebastian Stan hará lo propio con su exmarido. La trama incluirá el escándalo del vídeo sexual grabado durante su luna de miel que fue robado y filtrado al público, en un episodio que, según Courtney Love, «destruyó la vida de Pamela». Rand Gauthier, interpretado por Seth Rogen, fue el responsable de difundir la grabación erótica de la pareja, provocando uno de los momentos más traumáticos de su matrimonio. Otros actores que aparecen en la serie son Nick Offerman, Taylor Schilling ('Orange Is the New Black'), Andrew Dice Clay ('Ha nacido una estrella') y Spencer Granese ('The Sinner').

Una relación icónica

se centrará en la difícil relación de Pamela y Tommy después de casarse en 1995 cuando apenas se conocían.

El vídeo de la luna de miel se convirtió en una disputa legal entre Pamela y la empresa de distribución de vídeos de Internet Entertainment Group. Al final, la pareja llegó a un acuerdo económico con la compañía para colgar el vídeo a disposición de los suscriptores. La pareja se divorció en 1998 , casi al mismo tiempo que Tommy fue enviado a la cárcel por agredir físicamente a Pamela Anderson.

Sin ningún tipo de relación con la producción de la serie , la expareja ha sido informada del proyecto y no parece muy contenta, a tenor de las declaraciones de la mejor amiga de Anderson, la cantante Courtney Love. «Es jodidamente indignante que rueden esta serie. Cuando salió el vídeo sexual de Pam y Tommy yo estaba grabando un disco, había muchas mujeres en muchos estudios de grabación en Los Ángeles, donde todos los ingenieros, productores, propietarios y personal estaban viendo la cinta sexual a carcajadas. Fue repugnante. Prohibí a cualquiera hablarme de ese vídeo que destruyó la vida de mi amiga Pamela», escribió Love en sus redes. La cantante también tuvo palabras muy duras para la actriz Lily James: «Mi corazón está con Pammy, porque esto aviva su complejo y su trauma. Vergüenza para Lily James, quienquiera que sea ».

Es cierto que Sebastian Stan, que viene de enrolarse como el Soldado de Invierno en la serie de Marvel , sorprende como el sexy rockero, pero es la inocente James la que más se ha transformado para el personaje de Pamela . Fue la actriz quien publicó la primera foto de la serie citando una frase de la 'chica Playboy': «Es genial ser rubia. Con pocas expectativas es muy fácil sorprender a la gente».

La última pareja icónica del rock

En las memorias de Mötley Crüe de 2001, 'The Dirt', Tommy Lee recuerda haber tomado éxtasis en la fatídica noche del 94 y Pam sucumbió al encanto de Tommy. «Se acercó, me agarró y me lamió la cara», dijo Anderson durante una entrevista para la revista 'Movieline', en 1995. «Pensé que era un tipo agradable y le di mi número». Lee voló a Cancún y encontró a Anderson en el Ritz-Carlton. Esa noche se acostaron en su habitación de hotel y 96 horas después intercambiaron votos matrimoniales en la playa. Eran felices recién casados: ella incluso se hizo un tatuaje con la palabra Tommy rodeando el dedo anular de su mano izquierda. «No me gustan las joyas. El tamaño de la piedra se trata realmente del ego del hombre sobre su cosita. Creo que los diamantes tienen una relación directa con el tamaño del pene de tu hombre », dijo la actriz. Lee hizo lo propio y se tatuó en el pene el nombre de Pamela.

El vídeo sexual fue un trauma para la protagonista de 'Los vigilantes de la playa', generando 77 millones de dólares en ingresos por ventas. En ese momento, la pareja estaba criando a dos hijos, Brandon y Dylan (nacidos en 1996 y 1997, respectivamente), pero la presión obligó a Anderson a enviarlos a un internado en Canadá, país donde creció. «Cuando nació Dylan, me convertí en el número tres de la familia. Era completamente inexistente y no supe aceptarlo», dijo Lee en sus memorias.

Lee, con esposas

En 1998, tuvieron un altercado en casa y la actriz llamó a la Policía. La fiscal de distrito Kathryn Solórzano sostuvo que Anderson tenía moretones y una uña rota por la riña. Aquel evento provocó el divorcio y Lee no impugnó el cargo de agresión conyugal que lo sentenció a seis meses de cárcel. «Estoy muy orgullosa de Tommy. Estoy feliz de que se haya hecho responsable. Creo que es el primer paso hacia la curación», aseguró la actriz.

La serie de Hulu se condensa en ocho episodios dirigidos por Craig Gillespie ('Cruella') a partir de un guión escrito por Rob Siegel y producido por el actor Seth Rogen. La serie narra la pasión de una de las parejas más icónicas de Hollywood y el escándalo que cambió la industria en lo que respecta a la privacidad de los famosos.