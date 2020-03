El drama real tras «Veneno»: su protagonista comunica que sufre cáncer de pulmón

Actualizado 31/03/2020 a las 08:55

En el mismo día de su estreno «Veneno», la nueva serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi para ATRESPlayer, la plataforma de Atresmedia, ha pulverizado todos los récords previstos por la compañía convirtiéndose en un auténtico fenómeno viral. La ficción, que narra la vida de la mediática Cristina Ortiz, «La Veneno», es ya el mejor estreno histórico de la plataforma de vídeo y ha multiplicado por 20 el número de suscripciones. El éxito de «Veneno», sin embargo, viene acompañado de una noticia amarga, y es el hecho de que Isabel Torres, protagonista de la serie, padece cáncer de pulmón, tal y como ella misma ha asegurado en sus redes sociales.

La intérprete canaria comunicaba este lunes la noticia a sus seguidores al tiempo que agradecía el éxito de la ficción que la ha catapultado a la fama: «Primeramente, agradecer a todos el enorme cariño y todos los mensajes. No he podido contestar a todo el mundo porque ayer fue una avalancha intensa de mensajes, llamadas y todo... Se me ocurrió hacer este vídeo porque la situación que yo tengo ahora de salud es muy complicada. Para los que me conocen, saben que tengo un cáncer de pulmón con metástatasis en los huesos y me está dando mucho dolor y muchos problemas», dijo una de las actrices que se mete en la piel de Cristina Ortiz en la serie de los Javis.

En un emotivo vídeo, Torres asegura estar recuperándose en el hospital y aprovecha para avisar a sus seguidores que, pese al reciente estreno de la ficción de Atresmedia, dejará de lado un tiempo su repentina fama: «Si no lo hago, Veneno va a poder conmigo y tengo que cuidar a Isabel». Asimismo, la actriz reconoce el ingente esfuerzo realizado para intentar contestar los mensajes de sus seguidores: «Ayer quise contestar a todo el mundo, pero no pude. Mi cuerpo no está ahora para hacer frente a este éxito tan maravilloso que he esperado toda mi vida y que gracias a Dios ya lo tengo aquí. Ahora lo único de lo que tengo que preocuparme es de salir adelante para poder disfrutarlo», subraya.

El próximo jueves, 2 de abril, Torres será operada en el Hospital Insular: «Me voy a desconectar hasta el día de la intervención que será el jueves: viernes, sábado y domingo. Hasta la semana que viene no me voy a poder conectar, me quitaré del todo y de todo... Así que dejo constancia de esto. Los quiero muchísimo. Mucho».

Aquí puedes ver el vídeo completo:

Otro éxito de los Javis

A «Veneno» solo le ha bastado un episodio para ser un éxito rotundo. El primer episodio de la ficción se estrenó el domingo cosechando el aplauso unánime de público y crítica y convirtiéndose, en pocas horas, en el mejor estreno histórico de ATRESplayer Premium.

La expectación existente en torno a este proyecto -producido por Atresmedia Studios en colaboración con Suma Latina- se ha traducido en un número de visionados que multiplica por 10 el récord que tenía cualquier otro contenido de la plataforma de Atresmedia.