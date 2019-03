¿Dónde puedo ver el mejor anime?

Actualizado 04/03/2019 a las 01:56

Los aficionados al anime en España y Europa han pasado desapercibidos si los comparamos con los seguidores de otro tipo de ficciones (veasé los de «Juego de Tronos»); sin embargo, siempre se han mostrado fieles a las novedades que iban llegando al continente. Por esto, Netflix se abanderó como la plataforma de streaming que acogería a este género para así acercárselo a sus suscriptores de todo el mundo; es decir, se convertiría en la apuesta segura para los fan del anime a un precio muy razonable (ya que no es un tipo de ficción en el que las grandes televisiones se hubieran fijado).

Y lo cierto es que lo es. «Ataque a los titanes», «Death Note», «Fullmetal Alchemist» o «Cowboy Bebop» son títulos que cualquier aficionado al género le diría a alguien que quiera iniciarse en el mismo, y todos ellos se encuentran en Netflix. Por no hablar de ya clásicos como «Avatar», «Sword Art Online» o «Tokyo Ghoul». Por no hablar de la reciente adquisición de «Your Name», la película de anime más popular que estará disponible en la plataforma a partir del 1 de marzo.

Además del amplio catálogo que posee, la plataforma se ha atrevido a producir y distribuir historias que habían conquistado al público, pero que no habían sido llevadas a la pantalla. El ejemplo más popular es «Castlevania», una ficción inspirada en la serie de videojuegos que conquistó a la crítica internacional comparándola con otra célebre adaptación de videojuegos como es «Silent Hill».

Sin embargo, el título al anime más polémico de Netflix se lo lleva «Devilman Crybaby». La plataforma rindió homenaje a principios de año a Go Nagai, creador de Mazinger Z, rescatando a un personaje con más de 40 años y sumergiéndolo en porno, ultraviolencia y satanismo. Por si estos títulos no te parecen suficientes, Netflix está trabajando ya en una quincena de nuevas producciones animadas entre series y películas, incluso están trabajando en una adaptación del mítico superhéroe de DC «Ultraman».

Otra de las actuaciones que Netflix está haciendo para promover la cultura del anime (y que no está gustando a los seguidores más acérrimos) es trasladar las historias más clásicas –como «Death Note» o ahora «Cowboy Bebop»– a acción real (ya sea en películas, como la primera, o en ficciones, como la segunda).

Si hablamos de películas, la plataforma que tenemos que analizar es, sin duda, Movistar+. Netflix posee títulos como «La tumba de las luciérnagas» o «Akira», el clásico que sigue demostrando que su animación –hecha en los años ochenta– no tiene nada que envidiarle a la actual. Pero es el gigante español cuenta en su catálogo con la mayoría de los principales filmes del género. «El viaje de Chihiro», «La princesa Mononoke», «El castillo ambulante» o «La tumba de las luciérnagas»: son pocas las películas del Studio Ghibli que no están en el catálogo de Movistar+, incluso aparece el último filme de Hayao Miyazaki, «El viento se levanta» (2012). Pero también cuenta con las últimas novedades que han revolucionado el género como «Your name» o «A silent voice», y con el mítico anime «One Piece».

Para sorpresa de más de un seguidor, otra plataforma que ha acogido con mucho cariño al anime ha sido Amazon Prime Video. Si bien comparte parte del catálogo con Netflix con películas como «Your lie in April» o «El jardín de las palabras»; pero también incluye clásicos como «Ghost in the Shell», que fue llevado a acción real con Scarlett Johansson como protagonista; u otros títulos como «Battery», «Magical Girl Lyrical Nanohaç», «Onigiri», «Haikyuu!!», o «Samurai Champloo».