Actualizado 11/03/2019 a las 23:34

Hace casi nueve años desde que llegó a su fin, pero «Qué vida más triste» sigue siendo una de las series de culto más célebres de la televisión española en los últimos años. Creada por Rubén Ontiveros y Natxo del Agua, la ficción narraba las aventuras de Borja Pérez, un joven natural de la localidad vizcaína de Basauri, que trabajaba en una grúa y que tenía que afrontar en su día a día sucesos de lo más estrambóticos.

El protagonista de la serie se interpretaba a sí mismo en la pequeña pantalla, como antes había hecho por Internet. En sus tropelías, contaba con la colaboración de Joseba Caballero, su amigo en la vida real y su mano derecha en «Qué vida más triste». La serie se emitió durante cuatro temporadas en La Sexta, y en sus más de cien capítulos se convirtió en uno de los principales activos de la cadena. Además de Borja y Joseba, la ficción estaba protagonizada por actores contrastados de la televisión nacional, como Santi Ugalde (que interpretaba a Agustín, el padre de Borja) y Verónica Moral.

Aunque más allá de «Qué vida más triste», la carrera de Borja Pérez ha continuado en cine y televisión. Apareció en las películas «No controles» y «Pagafantas», así como en las webseries «Basauri Vice», «Basauri Mirror» y «Los videotutoriales de Borja Pérez», que pretendía seguir la esencia de la aclamada serie de La Sexta, que fue candidata al TP de Oro.

Ahora, Pérez trabaja como colaborador de «Ese programa del que usted me habla», el espacio que presenta María Gómez en La 2 y que cuenta entre sus contertulios con Alberto Casado, Eva Soriano, Antonio Resines, Javier Cansado, Raúl Pérez y Juanma López Iturriaga, entre otros. En el programa, el protagonista de «Qué vida más triste» analiza temas de actualidad en breves piezas de un minuto de duración. Una «Masterclass», como la denomina Pérez, en la que habla de asuntos tan candentes como las tendencias musicales o las redes sociales, entre muchos otros.

Aunque el pasado 5 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que se celebró tres días después, Pérez quiso hablar en su sección acerca del «feminismo». Para ello, contó con dos colaboraciones de lo más inesperadas de personalidades que nunca habían salido en su espacio. El primero fue nada menos que Joseba Caballero, que llevaba casi diez años sin aparecer en televisión y volvió por todo lo alto a la segunda cadena de RTVE.

«¿Para eso me has llamado? Llevas doce programas aquí y me llamas para el tema chungo este. Para el tema candente de la sociedad», comenzó contestando Joseba, preguntado por el feminismo, antes de comenzar a hacer múltiples alusiones a «Qué vida más triste» y a mandarle divertidas pullas a Pérez por no contar con él en sus espacios de los últimos años. «“Vamos a llamar al Joseba, que no le da”. Que me has “troleado” Borja, que han puesto a otro en mi lugar, que pone la misma cara de “empanao”. “¿Qué estás, con el 'flipa, flipa' y 'toma, toma', no?”. Pasa página ya, que la vaca no da tanta leche, que llevas 20 años con lo mismo», le recriminó su amigo.

Instantes después, y ante la negativa de Joseba para pronunciarse acerca del feminismo, irrumpió en escena el segundo invitado inesperado: Santi Ugalde, el padre de Borja en «QVMT». «Dime papá, ¿qué opinas tú sobre el feminismo?», preguntó Pérez a su interlocutor. Pero como no podía ser de otra manera, Agustín le despachó como solía hacerlo en la serie de La Sexta. «Mira... antes voy a opinar sobre cómo has dejado el cuarto, el baño y la cocina», espetó, antes de despedirle con una colleja.

Las redes sociales enloquecieron ante el sorprendente momento y el reencuentro del trío, que el propio Pérez compartió en Twitter. «Probablemente, el mejor minuto y medio de televisión del año», comentó un usuario, resumiendo el sentir de los millones de televidentes que gozaron de «Qué vida más triste» en Youtube y la pequeña pantalla.

Hoy la #Masterclass de @Borjavdj va sobre feminismo. Y para hacer un análisis más profundo si cabe, vuelve Joseba. 😳 MOMENTO HISTÓRICO DE LA TV en #EsePrograma5Mar. pic.twitter.com/1ipeAfTKyk — Ese programa del que Ud me habla (@eseprograma_tve) 5 de marzo de 2019