«¿Por qué desaparecieron los hombres?», un misterio de premio

De un día para otro, el 98% de la población masculina mundial se esfuma (y no en busca de tabaco). Sin explicación. Por eso, un grupo de mujeres, desde científicas hasta activistas, tratan de descubrir dónde están y cómo evitar el fin de la humanidad. Este es el punto de partida de «¿Por qué desaparecieron los hombres?», la comedia en forma de falso documental que ha premiado TVE en la tercera edición de Conecta Fiction, evento que reunió en Navarra a casi 700 profesionales de la televisión, con un contrato de desarrollo como primer premio.

«La vida del guionista o del dramaturgo consiste en recibir siempre noes, lo anormal es esto, que te digan que sí. No nos lo creíamos», cuenta Carla Guimarães, cocreadora de este falso documental junto a Pepe Macías. La serie ganadora del mismo premio el año pasado, «Malaka», está a punto de terminar su rodaje en Málaga.

Cuestión de amistades

El germen de «¿Por qué desaparecieron los hombres?», sin embargo, es anterior al Conecta Fiction y al laboratorio de series de la SGAE –otra convocatoria de captación de nuevas ideas y talentos–, donde fue seleccionada previamente. «Pepe y yo queríamos rodar un falso documental y tenemos muchas amigas actrices muy buenas y no tantos actores buenos. Surgió de la necesidad», bromea Guimarãez. «En principio iba a ser un largometraje, pero cuando vimos la convocatoria de la SGAE lo convertimos en serie. Hay muchas que trabajan la distopía y el mockumentary o falso documental», añade. De hecho, «The office» es uno de sus referentes.

Aunque por su formato, comedia de 22 minutos, nunca pensaron en TVE como posible comprador, Guimarãez está encantada con que la cadena pública camine hacia territorios inexplorados. «En TVE estaban muy seguros, creo que están apostando por cosas nuevas y arriesgando», puntualiza la guionista, dramaturga y periodista de la agencia Efe. De hecho, Pepe Macías («Sé lo que hicisteis») y ella se conocieron escribiendo obras de teatro. «La pareja artística funcionó tan bien que nos casamos», cuenta.

Siguiendo a «La indiana»

El joven guionista Jorge Hernández, con apenas 25 años, ya ha presentado dos proyectos que destacados en distintas ediciones de Conecta Fiction. El primero, sobre la primera mujer escolta, salió del máster de guion de la Universidad Carlos III. Su tutor, Pablo Barrera, es también el coordinador de la serie en la que trabaja, «Brigada Costa del Sol» (Telecinco). «Esta serie ya está “opcionada”, en manos de una productora. Nosotros hicimos la biblia de personajes y el piloto y ellos buscan una cadena que contrate el desarrollo», explica Hernández. «Seas seleccionado o no, este foro sirve mucho, porque hablas directamente con productores y cadenas, puedes presentarte», añade.

A esta edición ha acudido con una segunda serie bajo el brazo, «La indiana», destacada por el sindicato de guionistas ALMA, un drama de época sobre la industria del tabaco en Canarias. «La Palma Film Comission organizó un laboratorio de guión, me presenté y me seleccionaron. El premio era un año de desarrollo con Javier Olivares y Jordi Calafí. Hemos hecho tres viajes a La Palma para conocer el lugar, las localizaciones…».

«Esta historia me toca muy de cerca. Yo soy canario y un amigo de mi abuelo tenía una fábrica de tabaco», sostiene. «A nivel creativo, a la hora de idear una nueva serie, lo que más me funciona es partir de un universo concreto. Siempre empiezo con un mes de documentación y lectura. Empiezas a generar lo que es el universo y qué me interesa, el tono...», añade el joven guionista.

Otros premios

En Conecta Fition se concedieron otros premios, como el Arpa Abogados, consistente en diez horas de consultoría y asesoría legal para un proyecto, que recayó en el triller policiaco chileno «En la frontera». Otro galardón destacado es el Acorde, que facilitará la música para uno de los proyectos presentados, y que fue a parar a la comedia de terror española «Ultratumba».