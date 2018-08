¿Qué depara a «Fear the Walking Dead» tras la muerte de uno de sus protagonistas?

Actualizado 27/08/2018 a las 00:41

El final de la primera mitad de la cuarta temporada de «Fear the Walking Dead» mostró cómo su protagonista, Madison Clark (Kim Dickens), moría en un incendio que ella misma provocó para retener a los «caminantes» y así salvar a su hija Alicia (Alycia Debnam-Carey) y al resto de compañeros con los que había sobrevivido, durante casi 50 episodios, al apocalipsis «zombie». Se trata de una muerte que indignó a los fans y que marcará el devenir de los ocho episodios restantes de la entrega que AMC España estrena hoy lunes 27 (22.10 h) en versión doblada al español y con doble ración. El canal también la programa en versión original cada madrugada del domingo al lunes (03.30), de manera simultánea a la emisión estadounidense.

«Madison desarrolló una filosofía positiva y desinteresada sobre ayudar a otra gente en este mundo», comenta a ABC Ian Goldberg, uno de los «showrunners» (productor ejecutivo) de la precuela de «The Walking Dead». Su muerte afectará al resto de personajes, que tendrán que «descifrar cómo sacar adelante el legado de Madison cuando el universo continúa lanzándoles un obstáculo tras otro». La gran damnificada será Alicia Clark -uno de los dos únicos personajes que han sobrevivido desde el inicio-, quien deberá hacer frente a sus «oscuros impulsos» tras haber perdido a su madre y su hermano. «En un mundo en el que la oscuridad siempre está presente, es fácil convertirse en un cínico», reflexiona Goldberg. Uno de los temas que la nueva entrega explorará será la redención de sus personajes, tanto individualmente como grupo.

A la violenta muerte de seres queridos, la horda de «zombies» y los villanos de carne y hueso («Los Buitres» en esta entrega), se sumará una gran tormenta «de un tamaño que no habíamos visto hasta ahora». «Va a cambiar el entorno en el que viven los personajes, que ya saben cómo sobrevivir en un apocalipsis “zombie”, pero con esto se darán cuenta de que las cosas van a empeorar muchísimo», avanza Andrew Chamblin, el otro «showrunner» de la ficción. Este fenómeno atmosférico servirá para esparcir a los supervivientes en diferentes direcciones y así emparejar a aquellos que aún no han pasado mucho tiempo juntos; como John Dorie (Garret Dillahunt) y Morgan Jones (Lennie James), procedente de «The Walking Dead» tras el primer cruce argumental entre ambas series. También habrá cabida para nuevos personajes -interpretados por Mo Collins, Daryl Mitchell, Tonya Pinkins y Aaron Stanford- que añadirán «mayor variedad y sumarán tonos diferentes» a la ficción de AMC.

Cambio constante

El dúo creativo, procedente de la serie «Érase una vez», ha buscado revolucionar las tramas tras tomar las riendas de «Fear the Walking Dead» al inicio de su cuarta temporada. «Es una ficción sobre el cambio» -defiende Andrew Chamblin- tanto del mundo postapocalíptico y sus personajes como de los propios episodios. Cada una de las entregas es concebida con «una identidad propia que ofrece un tono diferente: tendremos episodios muy oscuros, seguidos por otros con lado humorístico». Sin embargo, estos cambios se han podido ver en esta ficción y en su precursora desde el inicio. «Ambas series se han reinventado casi cada ocho episodios. “Fear the Walkind Dead” empezó en Los Ángeles, después continuó en un barco, en México, en la frontera internacional…», rememora Chamblin.

Tras la mágica «Érase una vez», Chamblin y Goldberg han seguido contando «historias emocionales que suceden en un universo fantástico», pero con un toque esperanzador en un mundo desolado. «Es importante que los personajes encuentren maneras de vivir realmente sus vidas y no simplemente sobrevivir», reflexiona Chamblin. Con «Fear the Walking Dead» ya renovada por una quinta temporada para 2019, «The Walking Dead» a punto de estrenar su novena parte el 7 de octubre y otras series como «Z Nation» y «iZombie», ¿es difícil aportar novedad? «Sí. Nuestro principal reto ha sido no repetirnos», confiesa Goldberg.