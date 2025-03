'Dark Winds', una serie de policías indígenas en los años setenta

Seguramente les suene el rostro de Zahn McClarnon, pero no su nombre. El actor, un viejo secundario en wésterns televisivos como 'Longmire' y 'Fargo', ahora protagoniza ' Dark Winds' ('Vientos oscuros'), adaptación de la obra literaria de Tony Hillerman. No es la primera versión en la pantalla, grande y pequeña, pero quizás sí la mejor. Robert Redford ha apadrinado todas.

El primer episodio (de seis) de la primera temporada (habrá segunda) se estrena hoy en la plataforma de AMC, una cadena que tocó el cielo a la primera ('Mad Men', hace ya 15 años ), a la segunda ('Breaking Bad') y a la tercera ('The Walking Dead'). 'Dark Winds' es un drama criminal, un wéstern, un policíaco protagonizado por dos agentes y ambientado en una reserva india durante los años setenta. McClarnon, como acostumbra, interpreta a un navajo, a un detective al que se le acumulan los casos y las penas.

No es la única serie actualmente en emisión sobre indígenas. En Disney+ está 'Reservation Dogs' , donde también sale McClarnon. A España todavía no ha llegado 'Rutherford Falls'. El creador de 'Dark Winds' , Graham Roland, no quería que dicha comunidad fuera vista a través de un protagonista blanco: «Hay más oportunidades que nunca para contar historias sobre personajes nativos desde su perspectiva». Su protagonista se conoce todo y a todos, pero es un paria precisamente por su oficio. «Como muchos lo son en pequeñas comunidades en las que todo el mundo se conoce, aunque haya una distancia geográfica», comenta el guionista.

En la serie, crímenes aparte, hay un choque entre culturas e identidades. Puede que hayan pasado 50 años desde la publicación de la primera novela de Hillerman, pero hay asuntos que no han cambiado lo suficiente, como la pobreza y la falta de oportunidades. Otras sí. Muchos de los personajes de 'Dark Winds' , por ejemplo, han ido a internados para nativos americanos y algunos -los femeninos- hasta han sufrido una esterilización forzada.

También han incorporado el movimiento de nativos americanos, aquel que señalaba la pobreza, la discriminación y la brutalidad policial que sufría dicha comunidad. «Algunos de los grupos eran considerados radicales. No hemos usado ninguno real, pero sí se parecen a lo que estaba pasando en los años sesenta y setenta», avanza Graham Roland.

