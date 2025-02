Dafne Keen, una española en el mundo de fantasía de «La materia oscura»

La trilogía fantástica «La materia oscura» , escrita por el autor inglés Philip Pullman, llega este lunes a la televisión de la mano de HBO España. La serie en la que muchos ven a «la sucesora de “Juego de Tronos”» sigue a Lyra Belacqua (la hispanobritánica Dafne Keen), una joven huérfana aparentemente normal que proviene de otro mundo y, mientras busca su amigo secuestrado, desvela una trama siniestra que implica a niños robados y se convierte en la respuesta a un misterioso fenómeno.

«En “La materia oscura” hay un mundo de fantasía por descubrir. Uno de los elementos más interesantes de la serie son los daimonios, animales de compañía que representan el alma de las personas. Los daimonios interactúan con sus humanos y son, de alguna forma, su sentido común. La relación de Lyra con Pan, su daimonio, muestra la seguridad de la protagonista. Puedes descubrir los personajes a través de la relación que tienen con estas mascotas», cuenta la joven actriz de 14 años.

Hija de los actores Will Keen y María Fernández Ache, Dafne, nacida en Madrid en 2005, debutó en el mundo de la interpretación con «Refugiados» (La Sexta), producida por Bambú, donde participó junto a su padre. Después llegó su gran éxito internacional: «Logan». Ahora vuelve a compartir plató con su progenitor en «La materia oscura». «Supongo que le hecho de que mis padres fueran actores influyó en mi decisión», plantea Keen,

Dispuesta a demostrar su talento, reconoce que no tiene miedo a personajes «oscuros y profundos» como este. «Gracias a Lyra y su evolución he aprendido mucho. Ella absorbe y aprende de otros, eso la hace mejor persona y es lo que desea. Al principio es arrogante, miente todo el tiempo, es inocente y eso provoca dolor. El dolor la hace madurar», admite.

El auge de las adaptaciones

Bajo las órdenes del oscarizado Tom Ho pper («El discurso del Rey»), completan el reparto James McAvoy («Expiación»), Ruth Wilson («The Affair»), Lin-Manuel Miranda («Hamilton») y Clarke Peters («The Wire»), entre otros. «Soy admirador absoluto de Pullman. Es un autor que celebra la humanidad. Es un hombre que escribe sobre los seres humanos de una forma racional, creativa, imaginativa y consciente», celebra McAvoy. De la misma opinión es Miranda: «Hay algo bellísimo en la forma en que Pullman ve el mundo, cada una de sus frases es una lección para todos nosotros».

La literatura se ha convertido en la fuente donde beben decenas de series. De hecho, HBO acaba de estrenar otra producción inspirada en una novela gráfica: «Watchmen» . «Philip Pullman fue nuestro guía durante la producción de “La materia oscura”. Él nunca subestimó a los niños de sus novelas. Al contrario, los convirtió en héroes. Fue capaz de crear una heroína atractiva e identificable para los lectores» admitió la productora Jane Tranter. «Pullman ataca cualquier forma de control donde se esconde información, se mantiene a la gente en la oscuridad y no se permite la libertad. Lyra busca sin descanso la bondad», terminó diciendo Keen. En 2007, la primera parte de la trilogía se llevó al cine con el nombre de «La brújula dorada». Aunque contaba con un reparto de lujo, no tuvo el éxito esperado y no se adaptaron más novelas.