La escena que Joseph Fiennes se negó a rodar

Actualizado 27/07/2018 a las 13:17

Si «El cuento de la criada» –también conocida como «The Handmaid's Tale»– contiene escenas que son difícil de ver, imaginamos que más complicado será rodarlas. Pese a que no es tan visual como otras series y que se trata de una distopía, la historia se acerca tanto a nuestra realidad que es imposible no empatizar con los personajes tanto para los espectadores como para los actores.

Así lo ha demostrado Joseph Fiennes, quien da vida al Comandante Fred Waterford. El actor incluso se negó a grabar una escena durante la segunda temporada de «El cuento de la criada» porque consideró que era demasiado incluso para su personaje, al que dejaba en muy mala posición, y para él mismo.

La escena en cuestión sitúa al Comandante Fred Waterford junto a su esposa, Serena Joy (Yvonne Strahovski) cruzando la frontera entre Gilead y Canadá. Ahí, es donde los guionistas tenían la intención de que el comandante violara a su mujer, pero el actor se negó. «Creo que, en muchos aspectos, por aborrecible, desagradable y malvado que pueda ser Fred, tengo que defender partes de él. (...) En el noveno episodio, teníamos una escena en la que mi personaje iba a violar a Serena en una habitación de hotel inmediatamente tras conocer a Luke (O-T Fagbenie) y simplemente no me cuadraba. Tuve que negarme a hacerlo porque sentía que, aunque Fred es de la forma que es, también es humano», aseguró a «EW».

Mucho le costó a Fiennes sacar a los guionistas de su empeño. Para conseguir que finalmente no se grabara dicha escena, el actor envió un sinfín de correos electrónicos explicando por qué eso no tenía que ocurrir y por qué él pensaba que su personaje no debía hacer eso. «Se trata de luchar por los matices humanos dentro de un personaje muy oscuro", explicó. Además, él mismo ha señalado que Yvonne «retrata a Serena tan bellamente en su separación del régimen y del mismo Fred que no era necesaria una escena tan extrema para llevarla hacia el abismo».