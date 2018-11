Actualizado 30/11/2018 a las 00:29

«Será un final que los espectadores recordarán», anticipaba Ricardo Gómez, y así ha sido. «Cuéntame cómo pasó» se ha despedido de Carlos y Karina en uno de los capítulos más emotivos de la historia de la ficción de La 1. «Buscando», el título del final de la 19ª temporada, nos ha contado como Carlos (Ricardo Gómez) inicia un viaje muy personal tras el abandono de Karina (Elena Rivera). Juntos dicen así adiós a la serie en la que estos dos actores han crecido interpretando a la mítica pareja diecisiete años.

[¡ALERTA! ¡ESTE ARTÍCULO CONTIENE SPOILERS!]

Carlos estaba destrozado tras la marcha de Karina y, aunque su familia intentó animarle, no hubo nada que pudiera consolarle. Sin embargo, ver que los Alcántara están ahí una vez más sí que le servirá de ayuda. «Toda la trama de la cocaína le va a hizo tocar un fondo más profundo que nunca antes había vivido. Y se da cuenta de que lo va a perder todo, empezando por el alma. Se da cuenta de que se está quedando solo y que, una vez más, la familia está detrás para sujetarle, para sacarle de los problemas…», explica Ricardo Gómez sobre un final de temporada en el que él mismo ha aportado muchas ideas y mucho corazón.

En un intento por aliviar la situación que vive la familia, Inés (Irene Visedo) y su novio Marcos (Carlos Cuevas) organizan junto a Toni (Pablo Rivero) un viaje en caravana para recorrer Europa con sus hermanos. Pero Carlitos tenía en mente otro tipo de viaje y emprendió en este capítulo un viaje muy personal, en barco, para intentar encontrarse a sí mismo. «Él, en una decisión muy personal, muy profunda, decide que ya está bien, que tiene que intentar valerse por sí mismo. Y ese va a ser el motor del viaje que emprende», añade Gómez.

La carrera continúa

Ricardo Gómez y Elena Rivera se despiden de la ficción que les dio la primera oportunidad de su vida profesional. «Me llevo a Ricardo, un compañero con el que he hecho el viaje más importante de mi vida profesional y con el que he podido crear un vínculo que trasciende la pantalla. Ahora ya solo nos queda un último capítulo. Un último jueves. El final de Carlos. El final de Karina. Yo me marcho tranquila y con la satisfacción de saber que ese último capítulo quedará para la historia. Al menos para nuestra historia personal; la de Ricardo y la mía», dijo la actriz en una misiva con la que dice adiós a «Cuéntame», publicada antes del último episodio. «Ha sido la mejor escuela», añadía Gómez.

En «Buscando», Karina se da cuenta de que quiere que Carlos salga de su vida. «No quiero perdonarte», le dice, tras los escarceos del joven con las drogas que han marcado esta temporada y han terminado por colmar la paciencia del personaje de Rivera. «Tú problema no soy yo, tú problema eres tú. No quiero depender de ti. Te ruego que esto sea el final», le pidió la joven, que aceptó una oferta a través de un contacto de Deborah (Paloma Bloyd), la novia de Toni, y se marchó a vivir a Estados Unidos con su hija, Olivia.

Es entonces cuando el protagonista se da cuenta de que quiere emprender un «viaje» en solitario. Se lo cuenta a Ramón (Manolo Cal), el mecánico del barrio, para que cuide de su coche, antes de decírselo a su familia. Pero Carlitos no se termina de atrever a hacerlo, y solo la sabia y sempiterna abuela Herminia (María Galiana) se da cuenta de sus intenciones en una charla en la Iglesia del pueblo que quedará para el recuerdo como una de las escenas con más sentimiento de la historia de la serie.

Por mucho que crezca, para Herminia su nieto siempre será Carlitos 😍 Carlos sorprende a su abuela yendo a visitarla a misa. Aunque ha intentado despedirse de ella… No ha sido capaz 😞 https://t.co/PV5pKY5dMW#CuéntameKarlospic.twitter.com/LTCUPmatlx — La 1 (@La1_tve) 29 de noviembre de 2018

Así, Carlos decide grabarse en vídeo, con la ayuda de su inseparable amigo Josete (Santiago Crespo), enviando un mensaje de despedida a su familia. Sigilosamente, el joven consigue entregar la cinta a Marcos para que se la ponga a toda su familia «después de comer». «Me voy mucho tiempo y no he tenido huevos de despedirme de nadie», termina confesando, antes de marcharse de San Genaro sin mirar atrás.

Homenajes emocionantes

«Tengo una sensación muy rara», confiesa minutos antes su madre, Merche (Ana Duato), a Inés, entre la tos convulsiva de Antonio (Imanol Arias), el patriarca de los Alcántara y que no es capaz de controlar su adicción al tabaco. «El tabaco me hace toser menos», dice, tratando de autoconvencerse. Instantes más tarde, cuando los Alcántara van a sentarse a la mesa, Marcos les confiesa que Carlos le ha dado algo para todos ellos. A continuación, introduce en el reproductor de vídeo el VHS con el mensaje de Carlos. Con toda la familia unida frente al televisor, como en aquel primer capítulo de la serie que mostraba a todos los Alcántara al frente de la pequeña pantalla viendo el Festival de Eurovisión.

«Todo esto es muy extraño. Lo he intentado una, dos, diez veces, pero no he podido. Despedirse es imposible, me da vértigo. Es una mierda. Lo reconozco, no puedo sentarme con todos vosotros, alrededor de una paella y deciros... "me voy". Me voy sin ruta, sin destino, pero feliz, un poco asustado. Y sobre todo, me voy sin fecha. Necesito irme. Romper el huevo y volar», comienza diciendo el joven a su familia. «Me voy, aunque siempre con la seguridad de que hay un colchón que me va a recoger si me caigo: el colchón de la familia Alcántara», agrega.

El joven prosigue en sus explicaciones. «Necesito saber qué se siente cuando caes y nadie te recoge, atreverme a vivir sin esperar la recompensa de vuestro amor. Escribir mucho, perderme para encontrarme, gritar y aprender a ser yo. Soy lo que soy gracias a vosotros y por eso os quiero, muchísimo. Y os llevo para siempre conmigo», dice el joven a su familia, en un emotivo mensaje con mucho significado.

Tras la emisión del vídeo, Antonio abandona el tabaco, prometiéndose a sí mismo que «no volvería a fumar», hasta que el joven regrese a su casa. Por su parte, los hermanos Alcántara emprenden su viaje por Europa en caravana y Carlos emprende un viaje en barco. «Quiero contar una historia de amor, que sigue latiendo a través del tiempo, hasta que yo vuelva», dice el protagonista, en su última frase.

El viaje termina llevándole a Nueva York... donde le espera Karina, que se reconcilia con él en la Gran Manzana, con las Torres Gemelas de fondo. Dos edificios que se cayeron solo dos días antes de aquel primer episodio de la historia «Cuéntame», allá por septiembre del 2001, en un claro homenaje de la serie de TVE a las víctimas del atentado del 11-S.

Un final perfecto para una historia tan preciosa como la de #Karlina...Como ya escribieron los guionistas de ‘Cuéntame'…”Por suerte, el amor es el arquitecto del universo” ❤❤ #CuentameKarlospic.twitter.com/dv9TWIwwUS — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) 29 de noviembre de 2018

Tanto Carlos como Karina se despiden así de una ficción rodeados de nuevas oportunidades. Ricardo Gómez, al que ya hemos visto en otras ficciones como «Vivir sin permiso» estrenaba la misma noche de su último capítulo la obra «Rojo» en los teatros, en la que aparece junto a Juan Echanove, con quien también ha compartido más de diez años en la ficción. Por su parte, Elena Rivera aparece en algunas de las principales series en emisión actualmente como «La verdad» y hasta hace poco, lo hizo en «Servir y proteger».