De «Cuéntame» a «Paquita Salas»: cinco sintonías de series que siguen en nuestra cabeza

Puede parecer un elemento secundario e incluso baladí, pero las cabeceras de las series de televisión tienen su elaborado porqué. Unos buenos créditos iniciales son aquellos que presentan en muy poco tiempo –si no eres «Juego de Tronos» o «Westworld»– la historia y el tono de la ficción. De hecho, los Premios Emmy tienen su propia categoría de «openings». Pero si una cabecera queda en la memoria del espectador es –en parte– gracias a su sintonía. Pueden ser canciones escritas expresamente para la serie, versionadas o directamente prestadas.

Paquita Salas

Canta, baila, no te la puedes perder. Lo que viene siendo una artista 360. @rosaliavt pone voz a los créditos de la segunda temporada de #PaquitaSalas. pic.twitter.com/eHORw39hb7 — Netflix España (@NetflixES) 18 de junio de 2018

Tan sólo hay que remitirse a uno de los últimos fenómenos nacionales: «Paquita Salas». La intro de apenas 40 segundos derrocha nostalgia por la televisión de los noventa, que sus creadores, Los Javis, rinden homenaje en cada entrega. Mientras que la cabecera de la primera temporada fue cantada por Alberto Jiménez (Miss Caffeina), los nuevos créditos iniciales de esta segunda tanda, ya de Netflix, han sido interpretados por Rosalía. Pero no ha sido la única pues Sergio Dalma es la sorpresa del quinto y último capítulo de la segunda temporada, el más «noventero» de la ficción hasta el momento.

Cuéntame cómo pasó

Pero si hay una intro que ha variado a lo largo de los años, ésa ha sido la de «Cuéntame cómo pasó». Corría 2001 cuando Ana Belén versionó «Cuéntame» de Fórmula V para la serie de Televisión Española. Durante casi tres minutos de duración, la intro original mostraba imágenes de sus protagonistas en el «presente» y en el pasado así como imágenes históricas, desde la llegada del ser humano a la Luna a la victoria de Massiel en Eurovisión. Pitingo, Rosario Flores, Alejo Stivel (Tequila), Estrella Morente, Miguel Bosé, Los Secretos y Miguel Ríos han sido los siguientes en reinterpretar la canción.

Compañeros

El «Cuéntame» de Fórmula V no es la única canción que se ha quedado en el oído de los espectadores españoles. La cabecera de «Compañeros» es recordada por la canción «No te fallaré», un verdadero himno generacional de aquella época. Aquel «Compañeros del trabajo, de la vida y del amor» era la perfecta síntesis de la ficción juvenil de Antena 3. El primer grupo en ponerla voz fue Greta y los Garbo.

Los Soprano

Todo fan de las desventuras del mafioso Tony Soprano recuerda la cabecera de la mítica serie de HBO. En ella, el espectador ve cómo el protagonista sale del Túnel Lincoln –que conecta Nueva York con Nueva Jersey– y se dirije en coche a la casa familiar, situada en un tranquilo barrio residencial. La canción elegida para ilustrar este «viaje» fue «Woke Up This Morning», de Alabama 3.

Embrujadas

Puede que muchos jóvenes no conozcan a la banda británica The Smiths, pero algunos de ellos sí reconocerán una de sus canciones más importantes, «How Soon Is Now?». La canción ilustró la cabecera de «Embrujadas» a lo largo de sus ocho temporadas.