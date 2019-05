«Cuéntame cómo pasó»: El matrimonio Alcántara se tambalea

Actualizado 17/05/2019 a las 09:50

[Atención. Este texto contiene spoilers de la última temporada de «Cuéntame cómo pasó»]

«¿Qué me estás haciendo?», le espeta Antonio a Mercedes.

Poco a poco comenzamos a entender los motivos que han hecho que Mercedes emprenda su huida, y es que no le faltan razones. Su relación con Antonio no está precisamente en el mejor momento que hemos visto en «Cuéntame», la ausencia de Carlitos también le está afectando, por no hablar de lo poco valorada que se siente en casa. La madre de los Alcántara se ha desvivido por todos y cada uno de los miembros de su familia, y ahora se ha visto sobrepasada por todo lo que hasta entonces le parecía normal: «Mi vida ha sido ser madre, ama de casa, ahora abuela. Yo he dedicado mi vida a cuidar a mi familia». Menos mal que se ha cruzado con Max y con Fabiola.

Antonio, que hasta los últimos instantes del capítulo («El portazo») permanecía ajeno, no está ayudando precisamente. Lejos de intentar entender qué le ocurre a su mujer, el patriarca de los Alcántara se ha mostrado más incomprensivo y autoritario que nunca, pero le ha salido mal. Merche está siguiendo a su corazón, algo que debería haber hecho hace mucho tiempo. Tras enterarse de que había sufrido un accidente de coche en Todelo, no duda en salir en su búsqueda. Pero cuando la encuentra, sus modales no son los adecuados.

"¿Qué me estás haciendo?" ¡Ay Antonio! Este vez has metido la pata hasta el fondo 😔 Normal que Mercedes haya necesitado escapar 💔#CuéntameGolpe

▶️ https://t.co/mt7308C6KCpic.twitter.com/TYzZCdJ5Wv — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) 16 de mayo de 2019

Mientras, en la casa de los Alcántara, Inés intenta (sin éxito) ocultar a su abuela Herminia todo lo que está sucediendo entre sus padres. La mayor de las hermanas intenta convencerla de que Antonio se ha ido hacia Sevilla por trabajo, mientras que Mercedes se ha quedado en Todelo esperando a que arreglen el coche accidentado. «Y yo me chupo el dedo», espeta a la joven tras escuchar sus mentiras. «Tu madre es mi hija y lo va a ser hasta que me muera. Es mi hija y no la tuya», añade.

¡Pobre Herminia! Todos intentan protegerla ocultándole lo que ocurre pero no tiene un pelo de tonta 😋#CuentameComoPasó

➡️ https://t.co/mt7308C6KCpic.twitter.com/vFjvSFI6It — Cuéntame cómo pasó (@cuentametve) 16 de mayo de 2019

El único de los Alcántara que parece estar a otras cosas en estos capítulos de «Cuéntame» es Toni, que también está en Sevilla. Allí, continúa avanzando en su investigación sobre el caso del bebé robado. De hecho, el joven periodista consigue dar con la joven en la que se ha convertido y con el hombre que es oficialmente el padre de la joven. Aunque no es el único que tiene un motivo para olvidarse de la crisis que están viviendo sus padres. La relación entre María y su profesor Salva sigue avanzando, incluso él le ha confesado lo que siente por ella. ¿Se convertirán en la nueva pareja de «Cuéntame»? Tendremos que esperar hasta el próximo jueves para saber más.