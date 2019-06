Críticas a Netflix por un programa que se burla de personas sin empleo

Actualizado 28/06/2019 a las 13:19

Con el estreno de la tercera temporada de «Stranger things» a la vuelta de la esquina, el actor que interpreta en la serie a Dustin (Gaten Matarazzo) tiene más proyectos por delante. De la mano de Netflix, tal y como desveló Deadline, Matarazzo será el productor ejecutivo y presentador de un nuevo programa para la plataforma de contenido: «Prank encounters».

Durante ocho episodios, dos personas desempleadas encontrarán, durante un día, un trabajo. Este hallazgo puede suponer su salvación para evitar situaciones límite, como perder la casa. Los protagonistas pensaban que se encontraban en su primer día en la empresa, y a lo largo de la jornada las cosas van cambiando hasta el punto de terminar chocando y creando conflictos entre los dos nuevos contratados. «Lo que creían que era un trabajo a tiempo parcial se convierte en una pesadilla a tiempo completo», asegura Netflix en su sinopsis oficial. Todo ello, además, narrado gracias a las cámaras ocultas del programa.

Esta sinopsis y premisa del programa ha levantado enormes críticas contra la plataforma de contenido, a la que acusan de «cruel» o «humillante» por hacer creer a personas necesitadas que habían encontrado una solución para sus problemas y reírse de ellas.

«Nada más divertido que pensar que finalmente has encontrado un trabajo, eludiendo el paro, la pobreza y posiblemente vivir en la calle, simplemente para descubrir que eres víctima de un cruel infierno dirigido por el niño de "Stranger things"», aseguraba una usuaria a través de las redes sociales.

Esto ha provocado que, acto seguido, Netflix haya explicando los malentendidos que se hayan podido producir sobre el contenido del programa. «Las bromas en "Prank encounters" son espeluznantes, sobrenaturales y exageradas, y todos se lo pasaron genial», aseguró un portavoz de la compañía, que aseguraba que los desempleados sabían en dónde se metían: «Todos los participantes llegaron con la expectativa de que esto era un trabajo de un día, por hora y todos fueron pagados por su tiempo», afirmó.

De momento no hay fecha de estreno para «Prank encounters», aunque todo apunta a que tendrá lugar antes de que termine el año. De igual forma, no hay ningún tráiler ni imágenes sobre lo que podrá ser el programa, pero seguramente no tarden en ofrecer el primer vistazo de lo que graben las cámaras ocultas. De momento, Gaten Matarazzo está inmerso en la promoción de la tercera temporada de «Stranger things», que se estrenará el próximo 4 de julio.