Crítica de «Drácula»: Terror clásico del bueno sin resultar viejo

Actualizado 05/01/2020 a las 18:54

Ver televisión, ver cine o leer por obligación y que, además, sea un placer no es habitual. Sobre todo cuando lo que ves no es nuevo. ¿Otra vez «Mujercitas»? Bah. Cosas guays y feministas de Greta Gerwig. ¿Otra vez «Drácula»? Oye, sí. Esta es una miniserie de la BBC en Netflix. Una obra de los creadores de «Sherlock». Con Drácula no solemos mirar lo que se ha hecho con respecto a la novela de Bram Stoker (aunque lo digamos haciéndonos los interesantes) sino lo que se ha hecho con respecto a las versiones cinematográficas que conocemos. Y el «Drácula» de Mark Gattis y Steven Moffat es muy Hammer. Aunque rompe reglas, es terror clásico. No son cucharillas removiendo el café. Es ver a Claes Bang abrir la boca con todos sus colmillos (y a falta de ortodoncia) y recordar a Christopher Lee. Con Jonathan Rhys Meyers en la serie de la NBC quería clavarme una estaca de madera.

Dice Claes Bang que se ha inspirado en el «Nosferatu» de Klaus Kinski, pero recuerda al más ligero y sexy Frank Langella. Porque aquí (gracias a Bang, pero sobre todo a Gattis y Moffat) lo que hay es terror, humor, amor y diálogos. «Eres un monstruo». «Y tú abogado. Nadie es perfecto». Y sí, el Drácula de Bang es adorable, aunque ahora algunos se hayan puesto exquisitos y nos digan que ya está bien de gente mala en la televisión. No más Don Draper, no más Walter White, no más Villanelle. Venga, hombre, que estamos hablando de Drácula. Tiene todo el derecho del mundo desde el siglo XIX a ser malo y, a la vez, atractivo. Qué buena es la sangre como «antiaging» y para sacarte el Proficiency.

Pero la miniserie de Gattis y Moffat introduce un rival igual de atractivo, una monja que parece escapada de «Lo que hacemos en las sombras». Una descreída. Una mujer que se alegra cuando aparece Drácula en forma de murciélagos o lobo («Qué emocionante»). Que se alegra cuando comprueba las leyendas vampíricas que sí funcionan (lo de que si no los invitas no entran). Pero ese Drácula... «¿Por qué quieres ir a Inglaterra?». «Por esa gente tan sofisticada e inteligente. Llevo años diciendo que eres lo que comes».