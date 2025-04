El coronavirus se suma a los dramas de 'Anatomía de Grey'

El valor de una serie con 17 temporadas es incalculable en los tiempos del ‘streaming’. La nueva entrega de ‘Anatomía de Grey’, que se emitirá de forma semanal en el canal Star de Disney+ , vuelve con más dramas y un punto nostálgico, con Meredith recordando en la playa la muerte de Derek Sheperd. La longeva serie de Shonda Rhimes no se cansa de las tragedias, pero ni las muertes son definitivas en una ficción que, tirando de casta y veteranía, aprovecha para recuperar a actores desaparecidos en anteriores temporadas. La magia de la televisión les permite retomar esa otra vida que canalizaron en personajes inolvidables, vivos o muertos, a través de ‘flashbacks’ y otros inventos.

El regreso de Patrick Dempsey dejará a sus seguidores sin aliento, pero puede no ser el único cameo de un viejo conocido del hospital Grey Sloan Memorial, por donde quizás se pasee, con o sin bata, Cristina Yang (Sandra Oh). Como si no hubiera suficientes problemas, el coronavirus se suma a las tragedias que ya son esencia del drama más longevo de la televisión, que después de tantos años en pantalla acumula tantos éxitos como polémicas. Sobre todo con sus actores, que han ido saliendo de la serie mientras Ellen Pompeo se convierte no solo en la líder indiscutible de la ficción, sino también en la actriz mejor pagada del elenco.

«Si analizas la serie, Derek Sheperd nunca tuvo más de dos minutos de tiempo de pantalla en cada episodio. Sandra Oh y yo trabajamos en muchas más escenas que Patrick Dempsey . Es cierto que ha sido un personaje muy importante, pero en términos de presencia en pantalla la suya siempre fue menor», destaca la gran protagonista. Unas declaraciones en las que la actriz pretende reafirmar su liderazgo, asegurando que sus tramas pueden sobrevivir a la ausencia del ‘doctor Macizo’. «Creo que mucha gente pierde a su cónyuge por cáncer de mama o por la pandemia. Este es un problema real con el que se enfrenta mucha gente y por eso estoy emocionado de contar esta historia honestamente y creo que va a reconfortar a mucha gente», apunta la actriz.

La nueva temporada de ‘Anatomía de Grey’, que emitió ayer su primer episodio y cuyas 16 entregas están disponibles en Disney+, aborda la crisis del coronavirus y cómo los nuevos protocolos afectan a los personajes del hospital: largas jornadas de trabajo, falta de equipamiento y la frustración de un virus que, como en la vida real, pone patas arriba el Grey Sloan Memorial.

Pero, entre tanto drama, quiera o no Ellen Pompeo, un breve alivio: la reaparición de un personaje más querido por los espectadores que por el equipo de la serie. En el primer episodio, Derek protagoniza un emotivo regreso, sonriendo y saludando a su esposa en una hermosa playa de Malibú. Como siempre ha sucedido en Hollywood, los líos de los actores fuera de cámaras casi nunca se perciben en pantalla.

La magia de Shonda Rhimes

Además de tocar la fibra sensible de los más nostálgicos, la aparición sorpresa del famoso ‘doctor Macizo’ sienta un precedente importante: cualquier cosa puede suceder en Shondaland, tan capaz de enjacar anacronismos históricos en ‘Los Bridgerton’ como de servir de bálsamo para una sociedad cansada de tragedias con más dramas. En la mente brillante de Rhimes surgen momentos inolvidables para el público, como ha demostrado no solo en la serie médica o en la ficción de época, sino también en ‘Scandal’ o ‘Cómo defender a un asesino’. Coleccionista de premios Emmy entre un sinfín de galardones, entre los méritos de Rhimes está el de abordar temáticas de plena actualidad. «Soy consciente de mi público, pero desde que empecé con Grey he estado escribiendo para mí. Hay un sentido real de decir la verdad a la audiencia. Cuando un personaje hace algo es porque esa misma persona lo haría en la realidad. No escribo en función del contenido que necesito para hacer más interesante una historia o para conseguir momentos épicos, lo hago porque es real y emocionante».