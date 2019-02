Confirmado: la película de «Breaking Bad» se centrará en Jesse Pinkman

Actualizado 14/02/2019 a las 13:39

Lo que era un secreto a voces ha terminado confirmándose. La esperada película de «Breaking Bad», que en principio iba a tratar una trama totalmente alejada de la desarrollada por los protagonistas en la aclamada serie, estará finalmente protagonizada por Aaron Paul, Jesse Pinkman en la ficción de AMC. Las noticias sobre el argumento del filme se han ido proporcionando con cuentagotas y el argumento inicial de «Greenbier» ha mutado a lo que ya se confirma será una secuela de «Breaking Bad» que narrará la vida de Pinkman tras «Felina», el último capítulo de la historia de Vince Gilligan. Un dato interesante sobre la secuela de «Breaking Bad» es el hecho de que la cinta se estrenará primero en Netflix y, días más tarde, llegará al canal de televisión AMC. De la distribución en cines se encargará Sony Pictures, según las primeras informaciones.

Hace unas semanas el portal «Revenge of fans» filtró lo que podría ser el reparto final del filme de Gilligan, daba a entender que la historia de Pinkman sería el eje central la trama. Entre los actores confirmados por la página web se encontraban Jonathan Banks (Mike) y Jane Margolis (Krysten Ritter), ambos fallecidos en la serie de AMC pero cuyo regreso podría justificarse con la figura del flashback. Lo mismo ocurre con el regreso de Bryan Cranston, Walter White, cuyo círculo de autodestrucción culminó en «Felina» y que solo podrá volver a la trama a través del recuerdo de su pupilo.

Bryan Cranston no confirma su presencia

El actor, sin embargo, todavía no ha confirmado cuál será su rol en el nuevo trabajo de Gilligan aunque sí ha aclarado que, si el guionista le requiere, se pondrá a sus órdenes sin ningún pero. «Breaking Bad es una gran historia y muchos espectadores querían ver el cierre de algunas tramas abiertas tras el final. No sé si tengo alguna aparición, pero me emociona la idea porque se trata de 'Breaking Bad', el mejor proyecto profesional de mi vida. No puedo esperar para ver a todo el reparto de nuevo aunque solo sea de visita», ha confirmado Cranston a «The Hollywood Reporter».

El universo «Breaking Bad» ya se expandió en 2015 gracias a «Better call Saul», el spin-off creado también por Vince Gilligan y que centra sus tramas en el pasado de Saul Goodman, en otro tiempo Jimmy McGill. Aunque Goodman, interpretado por Bob Odenkirk, era uno de los rostros que más fácilmente podía desarrollar una historia al margen de «Breaking Bad», lo cierto es que el elenco de personajes que Vince Gilligan introdujo en la serie de AMC bien podría prestarse a continuar explorando la ficción por sus muchas aristas. El catálogo de secundarios de «Breaking Bad» es, de hecho, uno de los puntos fuertes de una serie que logró hacerse con dos Globos de Oro y doce premios Emmy, entre otros muchos reconocimientos.