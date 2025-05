Radiografía de las miserias del sistema penitenciario británico

Acostumbrados a adornar sus fracasos históricos como hazañas y a que ningún tropiezo, aunque sea muy malo, les baje de su pedestal, no hay tabú con el que no se atreva la ficción británica. En ‘Line of duty’, cuyo final de la última temporada arrasó con 12,8 millones de espectadores, se destapa, y desgrana, la corrupción policial, del mismo modo que en ‘Condena’ , también de la BBC, se radiografían las tripas de su sistema penitenciario. La miniserie de tres capítulos, que estrena Movistar+ el 23 de agosto, analiza la purulencia de las cárceles desde dos enfoques, el del preso consumido por la culpa ( Sean Bean ) y las dudas de un hasta entonces intachable funcionario ( Stephen Graham ).

‘Condena’ es una ficción sobre dos hombres decentes que, por circunstancias de la vida, intentan sobrevivir a un entorno hostil. Pero, sobre todo, es una lección magistral de interpretación, a cargo de los bien cincelados personajes de dos de los mejores actores de Reino Unido. «No quería prepararme demasiado porque quería que fuera nuevo. Que todo fuera un shock para mí, que el entorno y los presos me asustaran , igual que impactan a mi personaje», asegura Bean, que, en lugar de morir a las primeras de cambio como su honesto Ned Stark, desearía hacerlo, obligado como está en esta miniserie a arrastrar el pesar de un error demasiado frecuente para considerarlo casualidad. En ‘Condena’, creada por Jimmy McGovern, que escribió los guiones de ‘Acussed’ y ‘Broken’, protagonizadas por Sean Bean, da vida Mark Cobden, un tipo corriente, padre de familia y profesor cuya apacible normalidad salta por los aires cuando, ebrio, atropella y mata a un hombre.

La otra cara de la moneda no es la cruz, y en lugar de chándal lleva uniforme. Graham da vida a Eric McNelly, un veterano trabajador de prisiones que asume su tutela, recto y honorable, pero que merodea forzosamente por el acantilado de la corrupción cuando, de repente, unos convictos amenazan con hacer daño a su hijo, en otra cárcel, si no cede a sus chantajes. Nadie como el británico para interpretar esa ambigüedad moral de un funcionario que, por imposición, se cuestiona sus propios principios. «Jimmy no mete sus pensamientos en tu garganta, pinta una imagen honesta de un sistema. Todo es cuestionable, y depende del público hacer su propio juicio», reconoce el actor, que curiosamente encarnó las dobleces de un policía encubierto en la ficción de Jed Mercurio .

Hay más desdoros en ‘Condena’. La culpa y esa elección imposible condiciona a los protagonistas, pero son al final un ‘mcguffin’, la excusa de la miniserie para abordar la problemática real que corroe un sistema penitenciario que convierte las cárceles no solo en celdas para criminales, sino en un pozo sin fondo para enfermos mentales. «Hay muchos hombres en esa prisión que no deberían estar en ella. No son los psiquiátricos que deberíamos tener, ni el entorno ideal. No hay ni suficientes camas ni profesionales que trabajen allí para ayudar y comprender sus problemas », se queja Graham.

Más que 'The Crown' y 'Downton Abbey'

Graham y Bean, dos pesos pesados de la interpretación británica, se reparten halagos como púgiles los ganchos sobre un cuadrilátero. Y aún conservan alguno para McGovern, «un maestro en poner a los hombres comunes en circunstancias extraordinarias», concede Graham. Bean, por su parte, se alegra de que series que ponen la lupa sobre «la parte más vulnerable de la sociedad» reciban por fin la atención que merecen. « En Estados Unidos nos ven a los británicos como ‘The Crown’ o ‘Downton Abbey’, que son muy populares allí. Pero hay otra gran clase de personas muy honestas y trabajadoras que también representamos», reclama el actor.