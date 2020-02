Así fue el estreno de «Supervivientes 2020»: Cuerpos

Actualizado 22/02/2020 a las 14:04

Se considera que los realities son algo banal y sí, lo son, pero de repente Trump, estrella de uno, lidera el mundo libre o Pedro Sánchez decide llamar «El reencuentro», nombre de reality reciente, al segundo proceso catalán. «¿Quién puede negarse al reencuentro?». Nadie, claro. Ni al diálogo, ni a la igualdad, ni al orgasmo.

Por eso no está de más, vicios personales aparte, echarles un vistazo. Ahora se estrena «Supervivientes» en el instante de una gran revelación. Participa Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco (Roci-Hito para nuestra generación) y el mismo día Vanitatis publicó el contenido de la sentencia sobre lo ocurrido entre madre e hija, gran secreto y chisme nacional. Telecinco, que lleva meses explotando esa rama familiar, no dijo nada en ningún programa y a la hora en que este texto se perpetra, «Sálvame» era ajeno por completo a la noticia. «Sálvame» se ha ido apoderando tanto del mundo del corazón que las cosas no son si no salen allí. En esto se parece a un gobierno socialista. Establecen un mundo paralelo, un matrix de gente bailando el chuminero.

A los realities, sin embargo, les pedimos un contacto mínimo con la realidad y quizás por eso ahora llevan a guardias civiles. En «SV» participa el «guardia civil guapo» de la foto viral y ya hubo otro en «La Isla de las Tentaciones». Uno de los efectos involuntarios del 1-O fue el nuevo reconocimiento a las fuerzas del orden. Hay un renovado cariño popular hacia el Cuerpo y, por qué no decirlo, también hacia los cuerpos. Ya no se admira solo el uniforme, también cómo queda. El poder erótico de policías nacionales y guardias civiles debe ser reconocido. Ellos se juegan el tipo por nosotros, pero también lo lucen un poquito. Los uniformes se han ido estrechando como las camisetas de fútbol de los equipos italianos y perfilan una mezcla de gimnasio y autoridad que (no podemos negarlo más) es un elemento psicosexual de la España actual, tardoconsensual y feminista. Su dominio erótico de una franja de la población femenina es incuestionable y aquí el ciudadano solo puede mostrar respeto y agachar la cabeza como cuando le ponen una multa (¡Hecho un Christofer!).

Guardia civil era también Antonio David, ahora papá de la concursante, en aquellos días, ya muy distintos, en que Rocío se enamoró.