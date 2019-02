De las cloacas de la política a la pasión romántica: Así es «Secretos de Estado»

Actualizado 13/02/2019 a las 21:34

Alberto Guzmán (Emmanuel Esparza), un carismático presidente del Gobierno, y Ana Chantalle (Miryam Gallego), la ambiciosa primera dama, parecen el matrimonio perfecto. Sin embargo, un intento de asesinato saca a la luz detalles comprometedores de su vida. Este es el punto de partida de «Secretos de Estado» (Telecinco, 22.40), un juego de intrigas que completan Paula, jefa de prensa y amante del presidente (Michelle Calvó); Gutiérrez Casas (José Luis García Pérez), líder del partido, y Andrés Rivera (Jesús Castro), responsable de seguridad.

«A mí me gustaba la serie política con la que hemos arrancado, no tanto las tramas amorosas. Los primeros episodios que leí eran punkies, arriesgados. Pensaba que íbamos a hablar más de la política, y eso me interesa como intérprete: ser incómoda», explicaba Miryam Gallego en el Palacio Villalís, una enorme mansión de la madrileña urbanización de La Moraleja que reproduce los pasillos y despachos de Moncloa. «Creo que es una temática nueva. El público se va a sorprender de lo que mueven las sillas de poder», añade Jesús Castro, quien cambia el chándal de contrabandista por el traje para proteger a Guzmán, «que no se parece a Rajoy, sino más bien a Kennedy o Suárez», reconoce Esparza.

Aunque no hay referencias directas a la realidad, sí hay «cierta crítica a lo que hemos visto en la política nacional y mundial», puntualiza el actor.

Poder femenino

De vuelta a la realidad, Telecinco estrena después (0.15) «Mujeres al poder», presentado por Ana Rosa Quintana, que mostrará la trayectoria de mujeres famosas o anónimas que han cumplido sus sueños. Algunas de las protagonistas serán Pepa Muñoz, chef y dueña de El Qüenco de Pepa; Alexandra Henríquez, doctora especializada en ginecología oncológica; Elena Rubio, capitana del Ejército del Aire; Sofía Ambrossi, madre de la actriz Macarena García y de Javier Ambrossi, y Laila Sanz, piloto de motos de trial, entre otras.