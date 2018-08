Claire Foy niega la compensación económica tras la brecha salarial de género en «The Crown»

Actualizado 02/08/2018 a las 11:03

La actriz Claire Foy –Isabel II del Reino Unido en las dos primeras temporadas de «The Crown»– ha revelado que la anunciada compensación económica por parte de los productores de la serie no se ha hecho efectiva todavía, según recoge la página web del canal de televisión «Al-Arabiya».

Dicha compensación económica se debe a la diferencia salarial que se produjo entre Foy, la protagonista absoluta de la ficción, y su compañero de reparto Matt Smith como Felipe de Edimburgo. Se estima que la actriz habría cobrado una cifra de 13.500 euros menos por entrega. Así atestiguaron sus productores, Suzanne Mackie y Andy Harries, en un evento del que informó «Variety». Ambos se escudaron en el currículum de Smith, procedente del clásico británico «Doctor Who». Aún así, garantizaron que no se produciría tal disparidad en futuras temporadas.

Tras dichas declaraciones, los responsables de la ficción tomaron la decisión de recompensar a la británica actriz con 225.000 euros, que ella –al parecer– aún no ha recibido. No habrá, sin embargo, un reajuste equitativo de salarios pues ninguno de los dos actores regresará en la tercera temporada debido al salto temporal que se producirá en la ficción con el consecuente recambio de actores mayores.

Foy y Smith durante la presentación de la segunda temporada de «The Crown» en Londres - REUTERS/Simon Dawson/

Ha sido durante una entrevista al canal de televisión cuando la actriz ha afirmado que dicha compensación aún no se ha producido. «Fue noticia que se me hizo un pago retroactivo. Yo nunca he menciado algo sobre ello ni tampoco los productores. El hecho es que ese "hecho" no es del todo correcto"», ha declarado.

La actriz ha querido puntualizar que «sí, es Netflix, pero es una productora británica». Se debe tener en cuenta que las productoras responsables de «The Crown» son la británica Left Bank Pictures y la estadounidense Sony Pictures Television.

«Pasóal mismo tiempo que otras personas denunciaron la desigualdad salarial en todos los ámbitos: en la industria de la música, en el periodismo, en todas las industrias. Se convirtió en parte de una conversación más grande», ha relatado. «Es un lugar extraño en el que encontrarte», ha confesado también.

Para la actríz, según cuenta, este asunto le ha servido para aprender: «Me di cuenta temprano que callarme, no pensar sobre ello de ninguna manera o no asociarme personalmente con ello, sería perjudicial para mí y para mucha otra gente. Me ha enseñado un montón y sigo aprendiendo sobre ello».

Los próximos proyectos en los que los espectadores podrán verla son «First Man» –como la esposa de Neil Armstrong– y la nueva parte de la saga «Millennium» como la informática e investigadora privada Lisbeth Salander.