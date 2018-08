Cinco series para disfrutar con tus abuelos (y padres) este verano

Actualizado 10/08/2018 a las 02:01

Cuando el calor aprieta -y el consumo y, por tanto, la inversión publicitaria, bajan-, las cadenas abren el baúl de los recuerdos para volver a emitir series que marcaron una edad de oro en la televisión, como «La casa de la pradera» (Paramount), «Las chicas de oro» (La Otra), «Curro Jiménez» (La 2) y «El equipo A» (Trece), entre otras. No había superproducciones con dragones voladores, sociedades ambientadas en un futuro distópico ni crueles historias de narcos, pero hace unos años los espectadores también disfrutaban con historias más modestas técnicamente pero llenas de personajes que también lograron ganarse su cariño. Una apuesta dispuesta a conquistar al público más nostálgico. Eso sí, si no se ha visto abrumado por la actual moda de los «remakes».

«La casa de la pradera»

Paramount Network emite de lunes a viernes, a las 13:00 horas, este drama sobre las aventuras de la familia Ingalls. En Estados Unidos, la NBC emitió nueve temporadas y varios especiales entre 1974 y 1983. Fue, además, la serie que devolvió a Michael Landon a la primera línea tras el éxito de «Bonanza». Además de ser el patriarca de la familia, ejerció como creador, productor e incluso dirigió algunos de los episodios junto a Victor French y Leo Penn. En el reparto que aparecía en los créditos -con música de David Rose, el mismo que hizo la sintonía de «Bonanza»- estaban Karen Grassle (Caroline, la madre), Melissa Gilbert (Laura), Melisaa Sue Anderson (Mary), así como las gemelas Sidney y Lindsay Greenbuch, que se repartían el papel de la pequeña Carrie. Años después se han hecho otras versiones, pero el espíritu de la original era inimitable. De momento, reúne cada mañana a una media de 72.000 fieles (1,1% de «share»).

«Las chicas de oro»

Creada por Susan Harris y protagonizada por Beatrice Arthur (Dorothy), Betty White (Rose), Rue McClanahan (Blanche) y Estelle Getty (Sofía), «Las chicas de oro» se emite cada tarde (19.30) en La Otra, la segunda cadena de Telemadrid. En Estados Unidos estuvo en antena en la NBC entre 1985 y 1992. La serie gozó de un gran éxito, ya que trataba temas tabú en las series de entonces como la homosexualidad, el síndrome del nido vacío, la discriminación por edad y el alzhéimer, entre otros. «Las chicas de oro» puede presumir también de tener un cameo de un joven Quentin Tarantino, que hace de Elvis.

Tras su cancelación, surgieron versiones en todo el mundo. En España, se hizo una versión en 1995 titulada «Juntas, pero no revueltas», protagonizada por Mercedes Sampietro, Mónica Randall, Kiti Manver y Amparo Baró; y otra en 2010 con Concha Velasco, Carmen Maura, Lola Herrera y Alicia Hermida.

«El equipo A»

Trece, que también recurre a la nostalgia con su cine wéstern, ofrece cada día a las 14.05 horas las aventuras de «El equipo A». Gracias a la sombra de la guerra de Vietnam, la historia de estos cuatro exsoldados fue una de las series más reconocidas de los ochenta. La banda liderada por el coronel Hannibal Smith (George Peppard) ha tenido varias resurrecciones en cadenas españolas: se emitió en 2016 en Mega y en 2014 en Neox. Su audiencia en las tres cadenas temáticas ha sido similar, cercana al 2% de cuota de pantalla.

«Curro Jiménez»

«Curro Jiménez», que catapultó a la fama a Sancho Gracia (Curro) y Pepe Sancho («El Estudiante») se puede volver a ver cada mañana (13.50) en La 2. Creada por Antonio Larreta en 1976, esta serie narra las aventuras de un grupo de bandoleros encabezado por Curro Jiménez, que era una especie de «Robin Hood» que robaba a los ricos para ayudar a los necesitados. Al contrario que las ficciones anteriores, «Curro Jiménez» se ha repetido también en los veranos de 2012, 2013 y 2016. Este año, supera el 2% de cuota de pantalla.

¿Y «Verano azul»?

Los que echen de menos clásicos estivales como«Verano azul» (que se reemitió en 2011 y 2014) pueden recurrir al archivo digital de rtve.es, con un sinfín de series que hicieron historia