¿Qué hay de cierto en el regreso de Bryan Cranston a «Breaking Bad»?

Actualizado 28/01/2019 a las 13:54

La película de «Breaking Bad» se cocina a fuego lento, como si se tratara de una remesa de aquel preciado cristal que llevó a Walter White al reinado del delito y la cima de la audiencia. Ya sabíamos que el universo Vince Gilligan, afortunadamente vivo gracias al éxito de «Better Call Saul», continuaría expandiéndose gracias a una película de «Breaking Bad» cuyos detalles se conocen con cuentagotas.

La noticia del esperado filme, de título «Greenbier» y que, según confirmó la New Mexico Film Office tratará sobre «un hombre secuestrado que busca la libertad», estuvo acompañada por una legión de fans que rogaron a Gilligan que Bryan Cranston tuviera un papel protagónico o, al menos, secundario, en la película. La posibilidad era ciertamente difícil si tenemos en cuenta que [atención spoilers] sobre Walter White quedó casi todo contado en la premiada ficción de AMC finalizada en 2013. Las ansias de los seguidores de Cranston, sin embargo, se vieron alimentadas de nuevo la semana pasada cuando la publicación especializada «Revenge of fans» filtró una supuesta lista con el reparto de «Greenbier» que, encabezado por Aaron Paul (Jesse Pinkman en la aclamada serie) contaría no solo con Bryan Cranston sino también con otros emblemas de «Breaking Bad» como Jonathan Banks (Mike) o Jane Margolis (Krysten Ritter) cuyo destino es trágico en la veterana ficción norteamericana ¿Cómo es posible?

Lo cierto es que a falta de confirmación oficial del singular reparto habría que leer con cierta cautela el listado proporcionado por «Revenge of fans». Tanto la publicación como los seguidores del universo Gilligan achacan el ambicioso reparto a un flashback, afirmación que habría que tomar con escepticismo y que por el momento no ha sido confirmada por los responsables de la cinta.

No sería de extrañar, eso sí, que Gilligan haya optado por ubicar gran parte de la acción de «Greenbear» en la mente del supuesto protagonista, Jesse Pinkman, y en los recuerdos recientes de este entre los que, sin lugar a dudas, se encontraría su mentor, Walter White, así como su traumática relación con Jane Margolis. Cuadra también en este supuesto que otros personajes filtrados por la publicación sean Charles Baker (Skinny Pete), Tess Harper (la madre de Jesse Pinkman) o Kevin Rankin (Kenny). Este es el reparto filtrado por «Revenge of fans» (tómenlo con cautela si no quieren hacerse ilusiones):

Jonathan Banks (Mike)

Jesse Plemons (Todd)

Charles Baker (Skinny Pete)

Matt Jones (Badger)

Robert Forster (Ed)

Tess Harper (Mrs. Pinkman)

Kevin Rankin (Kenny)

Krysten Ritter (Jane Margolis)

Aaron Paul (Jesse Pinkman)

Bryan Cranston (Walter White)