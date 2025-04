«Las chicas del cable» dicen adiós convertidas en mujeres

Tras una aventura de cuatro años, «Las chicas del cable» , las primeras españolas que debutaron en Netflix, se despiden para siempre. Los cinco últimos episodios de la serie, ambientados en la posguerra española, ya se pueden ver en la plataforma. «Esta historia nació con un grupo de mujeres y acaba también con todas juntas. Yo estoy contenta, creo que va a gustar a todos», vaticina Blanca Suárez, líder de este equipo que completan Ana Fernández, Ana Polvorosa, Nadia de Santiago y, hasta hace no demasiado, también Maggie Civantos. En los últimos compases de la serie producida por Bambú, Lidia ( Blanca Suárez ) es internada en un centro de reeducación del que tratan de rescatarla Francisco (Yon González) y sus amigas. «Era lo que tenía que pasar, un final impactante. Al principio no se tomó a las chicas tan en serio, pero ahora hay una evolución, y el final hace justicia a todos los personajes y a la serie. Ellas están muy rebeldonas», planta Ana Fernández, que reconoce que las tramas de los primeros cursos «eran más ñoñas».

« Ahora son más bien las mujeres del cable, no aquellas crías que acababan de llegar a la ciudad . Tienen mucho más peso, aplomo, incluso se asoma una nueva generación a la que ellas dirigen. A nivel emocional, nuestros personajes han crecido muchísimo en estos años», admite Teresa Fernández Valdés , productora ejecutiva de la ficción. Aunque el final se desarrolla en un momento tan delicado como la Guerra Civil, la serie no pretende ser un retrato histórico, sino centrarse en «la parte humana», cuenta la creadora. «No nos metemos en referentes ni en personajes, porque esta es una serie que ya se concibe mundialmente», puntualiza la cofundadora, junto con Ramón Campos, de la productora Bambú.

Un salto hacia adelante

El lanzamiento de «Las chicas del cable» no solo fue un gran impulso en la internacionalización de la industria televisiva española, sino que también supuso un antes y un después para la productora. «Fue un paso adelante tremendo para nosotros. Nos convertimos en un referente, en la primera productora en trabajar para Netflix. Fue como ganar una medalla», admite la productora ejecutiva. «Ahora España ocupa una parte importante en los planes de producción de Netflix, han abierto platós, oficinas... Ahora nos parece muy normal que plataformas extranjeras vengan y produzcan aquí», recuerda Suárez. «En el trabajo, en el día a día, para nosotros no ha cambiado nada. Pero lo que sí cambia es la proyección de tu trabajo. De repente en Sudamérica es un fenómeno y te ven en todo el mundo», subraya Nadia De Santiago.

Mientras sigue trabajando en documentales y películas, Bambú prepara el estreno del final de «Alta Mar» y el rodaje de « Jaguar» , ambas para Netflix. Con Amazon Prime Video están produciendo «Un asunto privado». «Disney va con calma, pero Apple y Starzplay también están intentando producir en España. Nunca imaginamos tener tantos interlocutores. España antes era TVE, Telecinco y Antena 3. Teníamos una industria potente pero con muy pocos compradores. Ahora hay un montón de plataformas con presupuestos más ambiciosos. Ya no se trabaja por volumen, sino que somos más selectivos. Si con una serie ahora facturas lo que antes podías recuperar con dos o tres, la calidad del producto es más alta. Por otro lado, el contenido se devora, las producciones a veces tienen menos impacto y se diluyen los estrenos », analiza Fernández Valdés. ¿Pone este panorama en peligro a la industria del abierto? «Yo creo que está buscando su lugar, no que vaya a morir. Quizás hay que plantearse si estábamos maltratando al espectador de ficción. Las series arrancaban a las 23.00 horas, al público le tocaba trasnochar , y ahora es más exigente. Hay que replantear cómo encajar la ficción en la televisión en abierto, pero no pensar que no va a volver a triunfar», concluye.