No es ningún secreto que «La casa de papel» es una de las series españolas más famosas a nivel internacional. Su elenco, encabezado por actores como Álvaro Morte y Úrsula Corberó, levanta pasiones en todos los países en que se ha visto la serie de Netflix y la cuarta temporada de la ficción, que se estrena a nivel mundial este viernes, tiene visos de convertirse en una de las producciones más maratoneadas de este confinamiento. «La casa de papel», sin embargo, estuvo a punto de no ser tal y como la conocemos. Tal y como han desvelado los responsables de la producción de Vacouver Media, encabezados por Álex Pina, ni Tokio (Úrsula Corberó) iba a ser la narradora de la historia ni Berlín (Pedro Alonso) iba a formar parte de la trama debido al perfil agresivo del personaje. Aquí van seis secretos que a punto estuvierond de cambiar «La casa de papel» tal y como la conocemos:

1. Tokio no iba a narrar la serie

El equipo de Vancouver Media pensó en varias voces antes de escoger a Tokio (Úrsula Corberó), como narradora del robo más famoso de los últimos años. En un primer momento iba a ser El Profesor (Álvaro Morte) el encargado de dar su particular visión a la historia, una opción que finalmente descartaron por falta de credibilidad. «Nos resultaba un tanto egocéntrico que él hablase de su plan como "un plan perfecto". Queríamos que fuera un perdedor, un poco sociópata, y si contaba él el plan en primera persona era contradictorio con su propia personalidad», ha aclarado Álex Pina. También se barajó la opción de Moscú (Paco Tous), pero finalmente se optó por el toque feminista de la narradora actual.

2. Berlín, a punto de desaparecer

Si muchos seguidores de «La casa de papel» tuvieran que escoger un personaje de la ficción de Vancouver Media, probablemente Berlín, interpretado por Pedro Alonso, sería uno de los más votados. El actor, sin embargo, a punto estuvo de no intervenir en la serie porque su personaje era demasiado «hiriente».

3. Enrique Arce no quería su papel

Es un clásico que en las series más conocidas muchos actores no iban a interpretar a aquellos personajes que les dieron la fama. Es el caso de Enrique Arce, que a punto estuvo de no interpretar el papel de Arturito en la serie de Álex Pina por no empatizar con el personaje. Arce, que hizo el casting también para interpretar al Coronel, fue rechazado para este último. Por suerte, optó por aceptar el otro trabajo.

4. Nairobi tampoco aparecía en la serie

¿Y si Alba Flores, Nairobi, no hubiera estado en «La Casa de papel»? Indudablemente, la serie tampoco sería como la conocemos. Fue su espectacular interpretación en «Vis a Vis» la que abrió a la actriz las puertas de la Casa de la Moneda. Álex Pina, tal y como ha reconocido Flores, escribió el papel para ella: «Quería que estuviera en la serie».

5. ¿Y si la máscara no hubiera sido de Dalí?

La icónica careta de los ladrones de «La casa de papel» podría haber sido otra. Según el director de fotografía de la serie, Miguel Amoedo, se tuvieron en cuenta otros grandes personajes españoles, como El Quijote o Picasso.

6. Otros nombres para los personajes

Nairobi, Tokio, Berlín, Moscú.... Los personajes de «La casa de papel» no iban a tener nombres de países sino motes de delincuentes más «comunes». Tal y como ha contado Jesús Colmenar, director y productor ejecutivo de la serie, los nombres iban a ser El Liti, El Dandi, Agustín, El niño y Silene... Ahí es nada.