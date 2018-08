«Carter» llega a España para reírse de las series policíacas

Actualizado 28/08/2018 a las 00:35

La carta de presentación de «Carter» (AXN, 22.30 h) no engaña a nadie: Jerry O'Connell –el miedoso adolescente del filme «Cuenta conmigo»– interpreta a Harley Carter, la gran estrella de una serie policíaca, que regresa a su ciudad natal tras «liarse a mamporros» con su compañero de reparto en una alfombra roja y un «lío de faldas». El retirado actor intentará entonces resolver verdaderos crímenes junto a la detective Sam Shaw, interpretada por Sydney Tamiia Poitier, hija del afamado intérprete Sidney Poitier («Rebelión en las aulas» y «Adivina quién viene esta noche»).

«Se parece mucho a "Castle", excepto que en vez de haber un escritor, hay un actor con una policía. ¡Es casi “Castle” con esteroides!», resume con sorna O'Connell en una entrevista con ABC. ¿La gracia? «Él utilizará un montón de reglas que emplean en las series policíacas para resolver crímenes». El primer «fiambre» aparece a los siete minutos de empezar el show, cuya primera temporada consta de diez episodios.

«Carter» no es la primera ficción protagonizada por un actor que hace de actor. Este mismo verano se ha emitido en Estados Unidos «Take Two», de similar narrativa detectivesca, pero reverso femenino. En 2015/16, Rob Lowe hizo de actor-abogado en la aplaudida «The Grinder». «Es una premisa que funciona bien», defiende O'Connell, que incluso la compara con «Se ha escrito un crimen», en la que una escritora de novelas de misterio (Angela Lansbury) resolvía asesinatos.

«Como en todas estas series, hay un asesinato al principio. Entonces, conocemos a un grupo de sospechosos y tenemos que descubrir quién lo hizo», detalla su protagonista. El elemento distintivo es que «Carter» «se burla» de este tipo de «procedimentales» –que «resuelven» un nuevo caso en cada episodio–, pero a la vez es uno de ellos. O'Connell se considera un gran fan de este género: se queda absorto cuando pilla en la televisión un episodio de la lúgubre «Ley y orden» o la más liviana «Monk».

Dos son los requisitos casi indispensables de este género: el tira y afloja romántico entre la pareja de detectives («¿Se liarán o no?») y una trama de misterio (un asesino en serie, cuya identidad está relacionada con la madre desaparecida del protagonista), que los guionistas desarrollarán a lo largo de toda la temporada. «Es algo que tenemos que hacer ahora porque se emiten muchas series», justifica el actor. «Es un "procedimental" ligero, no un drama intenso». O'Connell es consciente de la «televisión increíble e importante que se está haciendo ahora mismo». Es por ello que «Carter» hará las delicias de aquellos espectadores que simplemente busquen «descubrir quién es el asesino» y «reir a carcajadas un par de veces».

Parecidos razonables

El propio Jerry O'Connell interpretó a un policía durante seis años en «Crossing Jordan», por lo que no le ha costado identificarse con el ficticio Harley Carter: «No quiero parecer loco, pero en algún momento te crees que eres un policía en muchos sentidos». Tanto Carter como O'Connell se preocupan por que el pelo esté perfecto o maquillarse antes de llegar al trabajo. «En la vida real me importa aparentar ser más viejo. Me aseguro de que no se me vean las canas», confiesa.