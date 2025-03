Jerry O'Connell: «Es muy fácil reírse de Hollywood, porque ahí es todo vanidad e inseguridad»

Pocos actores pueden presumir de haberse puesto por primera vez ante las cámaras en todo un clásico como es «Cuenta conmigo». Nominada al Oscar a Mejor Guion Adaptado en 1986, la película que inspiró la creación de la exitosa serie «Stranger Things» también sirvió para ver por primera vez en pantalla al por entonces jovencísimo Jerry O'Connell (Nueva York, 1974), que protagonizó el recordado largometraje de Rob Reiner junto a Will Wheaton, Kiefer Sutherland, Corey Feldman y el malogrado River Phoenix. Más de tres décadas después de aquello, O'Connell es un intérprete más que consagrado y ahora protagoniza «Carter», la serie de AXN que baila entre el drama y la comedia y que estrena hoy (23.00) su segunda temporada en España.

La ficción se centra en la historia de Harley Carter, un célebre y vanidoso actor de Hollywood venido a menos y que durante varios años interpretó a un detective policial en la exitosa serie «Call Carter». Un papel que le termina devorando hasta que un día decide regresar a su hogar familiar en la pequeña localidad de Bishop para comenzar a trabajar como detective privado. Aunque con métodos de lo más excéntricos, claro. «“Carter” es una sátira de las series policíacas convencionales, las favoritas de todo el mundo, pero al tiempo es un buen producto sobre detectives. Parte de la premisa de un actor que vuelve a su ciudad y piensa que puede resolver cualquier crimen, solo por el hecho de que llevaba muchos años interpretando a un policía en televisión», señala O'Connell a ABC, al tiempo que refiere que «la comedia» estará más presente que nunca en esta segunda temporada. «Los creadores pensaron que había que darle un giro más divertido a este tipo de series. Riéndose de ellas, pero sin perder la esencia de lo policíaco. Además, me he divertido mucho grabándola y soy de los que piensa que cuando eso pasa, la gente se lo va pasar muy bien mientras la ve», refrenda el intérprete, recordado también por protagonizar la serie «Crossing Jordan» y por sus papeles en películas como «Jerry Maguire», «Misión a Marte», «Canguro Jack» y «Scream 2».

El recuerdo de «Castle»

La ficción es reminiscente de la exitosa «Castle», aquella serie en la que un escritor de novelas (Nathan Fillion, «gran amigo» de O'Connell) se unía a una detective de Nueva York (Stana Katic) para ayudarla a resolver crímenes y que estuvo en emisión durante ocho temporadas, hasta 2016. «“Carter” existe porque “Castle” tuvo mucho éxito en todos los años que se emitió y nos allanó el camino hacia este tipo de serie que mezcla comedia y amor con crímenes. Cuando empezamos con “Carter”, lo hicimos porque “Castle” estaba llegando a su fin y había que llenar ese vacío . Era lo que estábamos buscando, aunque Castle era un escritor y Carter sea un actor», enfatiza el intérprete, al que en sus peripecias en la serie acompañan sus dos amigos de la infancia: la veterana detective Sam Shaw (Sydney Poitier) y el divertido Dave Leigh (Kristian Bruun), tercera pata del grupo que en esta nueva temporada se las verá con Joyce Warwick Boyle (Lyriq Bent) el nuevo jefe de policía de Bishop.

Más allá de todo ello, Carter y O'Connell tienen más en común de lo que puede parecer. «No creo que el papel de Harley Carter esté escrito para mí, pero me identifico mucho con él», asevera el actor al respecto de su personaje. «Los dos nos preocupamos mucho por nuestra apariencia, somos muy inseguros y tenemos ideas muy locas. Además, yo también interpreté a un detective durante seis años en “Crossing Jordan”. Ha sido muy sencillo para mí hacer de Harvey, porque sabía mucho sobre él antes de interpretarle. Y aparte, me he llevado del set de rodaje mucha ropa de Carter, por lo que ahora incluso vestimos igual», bromea O'Connell, que no se esperaba que la serie fuese a tener «tanto éxito» entre la audiencia.

En paralelo, el personaje de Carter recuerda asimismo al de Rick Dalton, el de Leonardo DiCaprio en «Érase una vez en Hollywood», la última película de Quentin Tarantino. «¡Aunque Harvey no tiene un lanzallamas!», cuenta O'Connell, entre risas. «Me encanta esa película porque también se burla de Hollywood, a su manera. Es muy fácil reírse de Hollywood, porque es un ambiente en el que prima la vanidad y la vanidad es solo inseguridad», reseña el intérprete, que hace solo unos meses también dio vida a George Cooper, el hermano mayor de Sheldon (Jim Parsons) en la temporada final de «The Big Bang Theory» .