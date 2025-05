'Friends, el reencuentro': Así será el capítulo más caro y esperado tras 17 años de ausencia

El reencuentro más esperado de la televisión ya tiene fecha. El 27 de mayo , HBO Max estrenará por fin, aunque de momento solo en Estados Unidos, el capítulo especial en el que los protagonistas de 'Friends' volverán a reunirse en la pantalla. El regreso se produce 17 años y 21 días después del estreno del último capítulo, el decimoséptimo de la décima temporada.

HBO Max promociona desde este jueves el estreno de 'Friends, el reencuentro' , cuya grabación que ha sufrido diversos retrasos debido a la pandemia. El primer avance se puede ver en el siguiente tuit.

It's been 17 years, but your Friends are back. Stream the #FriendsReunion on May 27 only on HBO Max pic.twitter.com/NmuXLIx6En — HBO Max (@hbomax) May 13, 2021

La emisión del capítulo coincide con el aniversario del lanzamiento de HBO Max, justo un año después de la fecha en la que se esperaba reunir a quienes fueron los seis intérpretes mejor pagados de la televisión durante muchos años. En ese sentido, 'Variety' cuenta que, de acuerdo a lo recabado el año pasado a través de diversas fuentes, cada uno de los actores cobrará cerca de 2,5 millones de dólares por volver a la serie durante un solo día.

Con ese caché o con uno no muy distinto, todos ellos aceptaron el trabajo. En el vídeo de promoción se puede ver a Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry y David Schwimmer caminando abrazados y al anochecer, mientras suena una versión lenta de la famosísima canción de los Rembrandts utilizada en la cabecera de la serie, 'I'll be there for you'.

En su cuenta de Instagram, Jennifer Aniston también ha publicado el vídeo, que ya lleva más de cuatro millones de reproducciones, junto con el comentario: «¿Podríamos estar más emocionados?» . Entre las numerosas respuestas, destacan dos de Kaley Cuoco , protagonista de otra comedia icónica, 'Big Bang': «No puedo pensar en otra cosa» , dice en uno de ellos. «No puedo respirar» , añade la actriz, otra de las mejor pagadas de la historia.

Otros miembros del reparto también han compartido el vídeo, como David Schwimmer, quien comentaba: «Lo pasé genial con el reparto y tuve una buena siesta con LeBlanc».

El capítulo, por cierto, tiene otro título oficial, aparte del informal 'El reencuentro', utilizado desde que se conoció el regreso del grupo. Fiel a su estilo, el regreso se llamará 'En el que todos vuelven a juntarse' ('The one where they get back together').

Falta saber cuándo podremos ver el capítulo en España. También si el reencuentro cumple las expectativas, porque por lo que se ha sabido, no será un episodio al uso , sino que los actores se reunirán en el escenario original de la serie –el número 24 de los estudios de Warner Bros., en Los Ángeles– para comentar cómo fueron sus diez temporadas juntos. Algo parecido a lo ideado, también en HBO Max , para el reencuentro de 'El príncipe de Bel Air' .

La vuelta de 'Friends' se pudo ejecutar finalmente el pasado mes de abril, con todos los protocolos anti-Covid y con público en directo , una de sus señas de identidad históricas, aunque formado sobre todo por trabajadores de la serie y personal contratado para la grabación.