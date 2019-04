Así han cambiado los protagonistas de «Salvados por la campana» 30 años después

Actualizado 22/04/2019 a las 19:35

El próximo mes de agosto, se cumplirán tres décadas del estreno del primer episodio de «Salvados por la campana», la exitosa serie adolescente de la NBC que marcó tendencia a principios de los noventa. La ficción, que seguía las vidas de aquel recordado grupo de amigos del instituto Bayside de California, fue un gran éxito de audiencia entre los más jóvenes.

La serie sirvió para encumbrar a Mark-Paul Gosselaar, hoy protagonista de «The Passage», la nueva serie de Fox. El intérprete daba vida a Zack Morris, el líder de la pandilla en la que se basaba la ficción y que también conformaban otros dos chicos (A.C. Slater, interpretado por Mario Lopez; y Samuel “Screech” Powers, llevado a la ficción por Dustin Diamond) y tres chicas: Kelly Kapowski (interpretada por Tiffani Thiessen), Jessie Spano (por Elizabeth Berkley) y Lisa Turtle (llevada a la pequeña pantalla por la actriz Lark Voorhies).

Treinta años después de aquel primer episodio, la pandilla se ha vuelto a reunir, aunque lo ha hecho fuera de la televisión. Tal y como los propios intérpretes han mostrado a través de sus redes sociales, este pasado fin de semana la mayoría quedaron para cenar en un restaurante de California. En él, se dieron cita Mark-Paul Gosselaar, Tiffani Thiessen, Mario Lopez y Elizabeth Berkley. «Así es como se ven más de 30 años de amistad», publicó el primero en su perfil de Instagram, junto a la fotografía de todos ellos.

En la velada, no obstante, no estuvieron ni Dustin Diamond ni Lark Voorhies, aunque lo cierto es que ninguno de los dos es un asiduo de las veladas organizadas por los protagonistas de «Salvados por la campana». El primero ha protagonizado sonoros encontronazos con varios de sus excompañeros, a los que criticó con dureza en su libro «Behind the Bell», en el que aseguraba que los protagonistas de la serie abusaban del alcohol y las drogas. Con todos ellos, tal y como confirmó el propio Diamond en entrevistas posteriores, lleva casi dos décadas sin hablarse.

Algo similar a lo que sucede con Voorhies, que apenas tiene trato con el resto del elenco de la ficción juvenil. En 2012, su madre afirmó a «People» que la actriz padece un «trastorno de personalidad bipolar», mientras que la propia intérprete ha reconocido que se encuentra luchando contra el lupus.