Así han cambiado algunos de los actores más conocidos de las series de los 90

Jaleel White

Durante un tiempo fueron frecuentes los rumores sobre la vida de Jaleel White. Desde que saltó a la fama por su interpretación de Steve Urkel en la conocidísima serie «Cosas de casa», emitida en España por Antena 3, circularon numerosos bulos sobre White. El más extendido fue el que afirmaba que el actor había muerto por SIDA o por sobredosis.

Tras dar vida a uno de los personajes más queridos por la audiencia, White siguió muy vinculado al mundo de la interpretación y acumula un gran número de producciones cinematográficas y televisivas en su filmografía. «Dreamgirls», «Boston Legal», «House», «C.S.I.» o «Divina de la muerte» son algunas de las ficciones que han contado con la participación del popular actor. Además, Jaleel White ha demostrado otras habilidades en los realities show «Dancing with de Stars» en el año 2012 o «Total Blackout».

Jonathan Taylor Thomas

Jonathan Taylor Thomas alcanzó una gran notoriedad en la década de los 90, especialmente entre el público adolescente. Taylor Thomas, con su larga melena rubio y sus ojos azules, era un intérprete de gran talento que hacía el papel de Randy, uno de los hijos de la serie «Un chapuzas en casa», emitida en nuestro país en TVE. Otro de sus grandes logros en el mundo del cine, aunque casi desconocido, fue ponerle voz a Simba en «El Rey León». No obstante, conforme fue creciendo, dejó de lado su carrera como actor y se dedicó al mundo académico.

Concha Cuetos

Después de interpretar a la farmacéutica Lourdes Cano, personaje protagonista de «Farmacia de guardia», la actriz Concha Cuetos participó en alguna película con papeles secundarios («Desde que amanece apetece» o «La vida perra de Juanita Narboni»), en varias series («Rabia», «Hospital Central» o «La última guardia») y, para sorpresa de los espectadores, apareció cantando en el reality «Alaska y Mario». Cuetos ha sido una de las actrices españolas más implicadas en la denuncia de la falta de papeles para mujeres mayores: «Parece que los guionistas no tienen abuelas», ironizó en una de sus recientes intervenciones públicas.

Antonio Hortelano

El actor Antonio Hortelano hacía en «Compañeros» de Joaquín Verdet, «Quimi», el chico malo del colegio de Azcona. Una vez finalizada la serie, en 2001, Hortelano siguió vinculado al cine y a la televisión, aunque nunca alcanzó un éxito semejante. Sus trabajos más destacables desde entonces son las series «Los misterios de Laura», «Sin identidad» y «El don de Alba». No aparece en una película desde 2005, cuando obtuvo un papel en «Desde que amanece apetece». Algo mejor le ha ido en el teatro, donde ha obtenido un gran éxito en obras como «Burundanga» o «Nuestras mujeres».

Alexandra Paul

Alexandra Paul, de 56 años, se coló en nuestras vidas por su papel de la socorrista Stephanie Holden en «Vigilantes de la playa». La exitosa serie terminó hace ya más de veinte años, y desde entonces Paul se ha convertido en una de las actrices más productivas de su elenco. A sus espaldas suma ya más de siete decenas de producciones, aunque ninguna de ellas gozó de la popularidad que tuvo la serie de socorristas. Al margen de su carrera como intérprete, Alexandra Paul ha destacado por su apoyo a diversas causas sociales, como la igualdad de hombres y mujeres y el veganismo.

Tori Spelling

Tori Spelling obtuvo el papel de Donna Martin en «Sensación de vivir» gracias a su padre Aaron Spelling, productor de la serie que terminó en el año 2000. En estos diecinueve años el aspecto físico de la actriz ha cambiado mucho. Tanto que, como ella mismo contó recientemente en una entrevista, sus hijos no fueron capaces de reconocerla cuando les puso la serie: «La primera vez que se lo enseñé a mis hijos mayores fue probablemente hace cuatro o cinco años, ahora tienen 11 y 12 años y no supieron reconocerme. Estaban viendo una escena y yo les preguntaba 'bien, ¿dónde está mamá?' Y ellos respondieron que no la veían».

Después de «Sensación de vivir» Spelling obtuvo un papel secundario en «Scary Movie 2» y en alguna que otra película de segunda que ella misma producía. Pese a que nunca ha dejado de lado el mundo de la interpretación, su vida posterior a «Sensación de vivir» ha girado en torno a los negocios.

Alfonso Ribeiro

A Alfonso Ribeiro se le recordará siempre por haberse metido en la piel de Carlton Banks, el primo de Will Smith en la mítica serie «El príncipe de Bel Air». Tras concluir la serie en 1996, Ribeiro continuó con su carrera en el cine y la televisión: participó en la serie «In the House» junto al rapero LL Cool J y en «NCIS: Los Ángeles». Volvió a actuar junto a Will Smith en «Wild West West», una película dirigida por este último. En los últimos años Ribeiro ha vuelto a estar en primera línea, pero gracias a su trabajo como presentador de televisión y concursante de realities.